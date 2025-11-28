Σπανάκης: “Το Υπουργείο Εσωτερικών επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των Κ.Ε.Π.”

Στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με στόχο την ταχεία και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης ενέκρινε τη μεταστέγαση των εξής δύο Κ.Ε.Π.: 1) της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στο (δημοτικό) Κτίριο Τουρισμού και 2) της Δημοτικής Ενότητας Βιτσίου του Δήμου Καστοριάς, από μισθωμένο ιδιωτικό χώρο σε ιδιόκτητο δημοτικό κτίριο και συγκεκριμένα στο πρώην Δημαρχείο του Δήμου Βιτσίου.

Η ανακαίνιση των εν λόγω κτιρίων έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π.», είναι προσβάσιμα στα Άτομα με Αναπηρίες και οι τοποθεσίες τους εξυπηρετούν τους δημότες.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, υπογράμμισε ότι: «Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) ήταν πάντα η αιχμή της καινοτομίας για τη δημόσια διοίκηση στην Χώρα μας, καθώς αξιοποιούσαν και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη και άμεση διευκόλυνση του πολίτη. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των Δήμων για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των Κ.Ε.Π., ώστε να εκπληρώνουν με συνέπεια και ταχύτητα την αποστολή τους. Ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί 324 Δήμοι της Χώρας, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες».