Σωκράτης Φάμελλος: Η φοιτητική στέγη πρέπει είναι ευθύνη της πολιτείας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης και του κόστους για τις οικογένειες που τα παιδιά τους περνάνε σε πανεπιστήμια άλλων πόλεων, αναδεικνύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί και τα ενοίκια είναι κυριολεκτικά απλησίαστα. Κάθε παιδί σε μια άλλη πόλη κοστίζει περισσότερο από όσο ένας μισθός. Φυσικά αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κ. Μητσοτάκη…Η μόνη του έγνοια είναι το πώς θα κάνει τα ιδιωτικά κολέγια πανεπιστήμια».

Ακολούθως αναπτύσσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την φοιτητική στέγη: «Η φοιτητική στέγη πρέπει να είναι ευθύνη της Πολιτείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει σε κάθε πόλη να υπάρχουν δημόσιες φοιτητικές εστίες, που να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% των παιδιών που έρχονται από άλλες πόλεις.

Ταυτόχρονα να υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες, με χαμηλά ενοίκια, στο μισό της αγοράς για όσους έχουν ανάγκη. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για να ανοίξουν οι κλειστές κατοικίες και να ενοικιαστούν με χαμηλά ενοίκια. Απαιτούμε να υπάρξει μείωση των φόρων και αύξηση του εισοδήματος για να μπορεί κάθε οικογένεια να στηρίζει τα παιδιά της». Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Δυστυχώς στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη η Παιδεία είναι για λίγους. Στη δική μας Προοδευτική Ελλάδα είναι για όλους».

