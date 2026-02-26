MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο σε “πολύ καλό κλίμα”

State Departmend
|
THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε την Πέμπτη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση διήρκησε 50′ και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, όπως αναφέρουν ελληνικές διπλωματικές πηγές.

Κατά τη συνάντηση που είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μάρκο Ρούμπιο, αναδείχθηκε η σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ εντός του έτους στην Αθήνα.

Αμφότεροι τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, με επίκεντρο τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις.

Συμφώνησαν στην περαιτέρω προώθηση των συνεργειών Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της ναυτιλίας, ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας.

Έδωσαν έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω, μεταξύ άλλων, του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC, ως σημαντικής εναλλακτικής όδευσης για την οποία τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκλίνουν.

Αναδείχθηκε η σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, δεδομένων και των διμερών και τριμερών συνεργασιών της Ελλάδας με χώρες της περιοχής.

Οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν ακόμη στο μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων και υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσής τους.

Συμφώνησαν, επίσης, να εντείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Συμβούλιο Ειρήνης, με επίκεντρο τη Γάζα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση της Γάζας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα.

