Πρόσκληση Τραμπ σε Μητσοτάκη για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα τον Φεβρουάριο

Πρόσκληση για να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης, που αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση στη Γάζα, εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει και αξιολογεί την πρόσκληση, ενώ αναμένεται να απαντήσει εντός τους προσεχούς διαστήματος.

Αντίστοιχη πρόσκληση, όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, εστάλη προ ημερών και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν τη λήψη της σχετικής επιστολής από τον Πρόεδρο Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να συμμετέχει η Κύπρος στα 25 ιδρυτικά κράτη του Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πηγή: cnn.gr