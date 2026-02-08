MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσκληση Τραμπ σε Μητσοτάκη για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα τον Φεβρουάριο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πρόσκληση για να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης, που αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση στη Γάζα, εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει και αξιολογεί την πρόσκληση, ενώ αναμένεται να απαντήσει εντός τους προσεχούς διαστήματος.

Αντίστοιχη πρόσκληση, όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, εστάλη προ ημερών και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν τη λήψη της σχετικής επιστολής από τον Πρόεδρο Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να συμμετέχει η Κύπρος στα 25 ιδρυτικά κράτη του Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πηγή: cnn.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Αόρατες ντουζιέρες: Τι είναι και γιατί αλλάζουν όλη την φιλοσοφία του μπάνιου σας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Χαρακόπουλος: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς προχωρώντας τις μεταρρυθμίσεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μέχρι τον Ιούνιο, λέει ο Ζελένσκι

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο του

ΖΩΔΙΑ 16 ώρες πριν

Για 3 ζώδια όλα μπαίνουν στη θέση τους – “Είναι στο χέρι σας να φτιάξετε κάτι όμορφο”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Δήμας: Με το Μετρό μειώθηκε κατά 15% η κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεσσαλονίκη