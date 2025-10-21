Πλεύρης: Το δημογραφικό δεν λύνεται από το μεταναστευτικό – “Δεν γεννιούνται Έλληνες, ερχόμαστε να βρούμε άλλους να κάνουν τους Έλληνες”

Για τον βασικό στόχο του του νέου νομοσχεδίου για τη μετανάστευση μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Press Talk» στην ΕΡΤ και ερωτώμενος αρχικά, αν βασικός στόχος του νέου νομοσχεδίου για τη μετανάστευση είναι να σταλεί ένα μήνυμα πως η Ελλάδα σκληραίνει τη θέση της στα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, ο υπουργός απάντησε:

«Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα πάντοτε είχε μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Απλά το 2019 δεν ακουγόμασταν. Με τις αλλαγές που έγιναν, κυρίως με τη γερμανική κυβέρνηση που άλλαξε πλήρως πολιτική, αλλά και με τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον υπάρχει μια παγκόσμια διαφορετική μεταναστευτική προσέγγιση. Χώρες οι οποίες επένδυσαν σε μια λογική ότι το μεταναστευτικό είναι η πανάκεια για όλα τα προβλήματα, είναι οι πρώτες που έχουν σκληρύνει την πολιτική τους και αντιλαμβάνονται αυτό που έλεγε χρόνια η Ελλάδα».

Σε ερώτηση αν το μεταναστευτικό μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο θεραπείας για το δημογραφικό, ο Θ. Πλεύρης απάντησε: «Πιστεύω ότι το δημογραφικό δεν λύνεται από το μεταναστευτικό. Γιατί το δημογραφικό δεν είναι ένα αριθμητικό πρόβλημα. “Δεν γεννιόνται Έλληνες, ερχόμαστε εδώ να βρούμε άλλους να κάνουν τους Έλληνες”. Το ότι μπορεί κάποιος μετανάστης σε μια διαδικασία ετών να ενσωματωθεί και να μπει στη λογική της πολιτογράφησης είναι μια φυσιολογική πορεία. Την πορεία την οποία μπορεί να έχει ένας μετανάστης που αρχικά θα πάρει μια άδεια διαμονής και μετά θα πολιτογραφηθεί. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι η λύση στο δημογραφικό.

Γιατί η λύση στο δημογραφικό, εάν πιστεύουμε ότι θα γίνει με αντικατάσταση πληθυσμού, με συγχωρείτε, ας πάμε να δούμε τις δυνατότητες ενσωμάτωσης. Αυτή τη στιγμή, έχει πετύχει το μοντέλο ενσωμάτωσης σε χώρες όπως ήταν η Γαλλία; Πέτυχε στη Δανία; Η Σουηδία τώρα, αλλάζει τον νόμο για την ιθαγένεια, όπως και η Γερμανία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή πρωτοστατεί στο ότι πρέπει να πάμε συνολικά σε σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Όλες αυτές οι χώρες είχαν μία εύκολη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας στα τρία χρόνια και τώρα έρχονται και αλλάζουν αυτό το μοντέλο γιατί καταλαβαίνουν και αυτές ότι δεν μπορεί το μεταναστευτικό να είναι λύση για το δημογραφικό και πρέπει να το διαχωρίσουμε.»

«Διαχωρισμός προσφυγικού και μη προφίλ»

«Υπάρχουν μετανάστες που ενσωματώνονται και μετανάστες που δεν ενσωματώνονται», πρόσθεσε ο υπουργός και συνέχισε «κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι και αξιακό ζήτημα. Προφανώς όταν έχεις μια μετανάστευση πληθυσμών που έχουν ίδια αξιακά χαρακτηριστικά, ενδεχομένως η ενσωμάτωση είναι πιο εύκολη. Ο “ελέφαντας στο σαλόνι” είναι το Ισλάμ. Βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να ενσωματωθεί όταν έρχεται από χώρες οι οποίες έχουν πολύ σκληροπυρηνικό πλαίσιο και φονταμενταλισμό στο κομμάτι της θρησκείας.»

Για το πώς θα ενταχθούν οι άνθρωποι που παίρνουν άσυλο στην αγορά εργασίας, ο υπουργός απάντησε: «Θα γίνεται διαχωρισμός όσων έχουν προσφυγικό προφίλ και όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ πλέον, με βάση και το νόμο που ψηφίσαμε για την παράνομη μετανάστευση και τις επιστροφές, μπαίνουν σε καθεστώς διοικητικής κράτησης κατά βάση. Γίνεται εξατομικευμένη κρίση και αν πάρουν άσυλο, μπαίνουν στην προσφυγική τους ιδιότητα. Αν απορριφθεί επιστρέφουν είτε αναγκαστικά είτε οικειοθελώς.

Στην Ελλάδα δίνουμε άσυλο γύρω στο 45% από αυτούς που το ζητούν.

Τα άτομα που έχουν προσφυγικό προφίλ θα μπαίνουν σε δομές με βάση το τι έκαναν εκεί που ήταν. Θα έχεις αυτόν τον άνθρωπο σε μια ανοιχτή δομή, θα του μαθαίνεις μια εργασία και στην πραγματικότητα εσύ θα μεσολαβείς στο να βρει εργασία.

Καταλαβαίνετε πόσο πιο ασφαλιστικός παράγοντας είναι από το να τον να είναι σε ένα διαμέρισμα που μισθώνει και πληρώνεται ενοίκιο κάπου και δεν ξέρουμε τι κάνει.

Ήδη στο Κουτσόχερο έχουν ξεκινήσει αυτά τα προγράμματα στα πρώτα 100 άτομα. Η λογική είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη πιθανότητα να πάρουν άσυλο στο 5μηνο – 6μηνο, να μπορούν να σταθούν εργασιακά εκεί που τους έχουμε ανάγκη. Και στόχος που συζητάμε και με τα άλλα υπουργεία, είναι να υπάρχει διασύνδεση της εργασίας και μιας ασφαλούς εργασίας, να αποφύγουμε το οποιοδήποτε κομμάτι εκμετάλλευσης.

Οι ροές είναι στις 60.000 τον χρόνο (2024) και φέτος είμαστε σε ένα 13% κάτω, με μια πορεία άνω του 30% τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Υπάρχει λοιπόν μια δυνητική δεξαμενή 20.000 ατόμων, που και την ελληνική κοινωνία θα βοηθήσει και οι ίδιοι θα μπορούν να εργαστούν».

Οι τομείς στους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η αγροτική παραγωγή, οι κατασκευές και ο τουρισμός.

«Πρώτες επιστροφές Σύρων»

«Ένας άνθρωπος που δεν δικαιούται άσυλο δουλειά μου είναι να τον γυρίσω πίσω. Έχει εκμεταλλευτεί την ιδιότητα του πρόσφυγα, έχει πει ψέματα ότι κινδυνεύει και έρχεται για οικονομικούς λόγους στην Ευρώπη», τόνισε επίσης ο υπουργός.

Αναφερόμενος ειδικότερα στους Σύρους, ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε: «Αυτή την εβδομάδα απορρίψαμε τα αιτήματα ασύλου Σύρων, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι. Ο πόλεμος στη Συρία έχει τελειώσει. Ενδεχομένως και ένας μουσουλμάνος, μπορεί να πληροί προϋποθέσεις, αλλά κάποιος που κινδύνευε από το καθεστώς Άσαντ, δεν έχει πια λόγο, δεν υπάρχει το καθεστώς Άσαντ. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν και οι πρώτες οικειοθελείς επιστροφές Σύρων. Παρουσιάζεται και μία προθυμία Σύρων, οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Ήταν φίλα προσκείμενοι στο νέο καθεστώς.»

Ερωτώμενος αν η Ελλάδα πρόκειται να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ειδικά στο ζήτημα της μπούρκας, ο Θάνος Πλεύρης απάντησε: «Δεν δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι ένα θέμα που κοιτάμε. Διάβασα και μου έκανε εντύπωση, λόγου χάρη, ότι και η Πορτογαλία φέρνει ένα νομοσχέδιο για την απαγόρευση της μπούρκα, η Δανία και η Αυστρία το έχουν ήδη κάνει. Ναι, το παρακολουθώ, αλλά από κει και πέρα εκτιμάς πάντοτε και το κατά πόσο αυτό αποτελεί πρόβλημα στην κοινωνία την οποία είσαι. Στην Ελλάδα, από τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς που είχαμε δεν είχαν υιοθετήσει οι γυναίκες την απόλυτη κάλυψη. Εγώ δεν αισθάνομαι άνετα στις δομές ανηλίκων που έχουμε, να επιβάλλεται στα ανήλικα κοριτσάκια η μπούρκα».

Ο υπουργός ενημέρωσε για το νομοσχέδιο για την ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής, ότι «πέρα από τα θετικά σχόλια που πήρε από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ, σήμερα η Δανία και η Ολλανδία ετοιμάζονται να φέρουν ίδιες ρυθμίσεις. Όποιος του δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψει και αρνείται να επιστρέψει, να έχει ποινικές κυρώσεις.»

Για την εισαγωγή νέων κατηγοριών βίζας, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε: «Προσπαθούμε σε κάποιες κατηγορίες να δίνουμε τη δυνατότητα να έρθει κάποιος άμεσα για 12 μήνες με fast track διαδικασίες και στην πραγματικότητα να κάνει την αίτηση από εδώ. Αυτό απευθύνεται κυρίως σε κατηγορίες υψηλής εξειδίκευσης ή σε σπουδαστές. Για να σπουδάσει κάποιος στην Ελλάδα τον βάζαμε να ανανεώνει κάθε χρόνο την άδεια, τώρα θα δίνουμε τις άδειες για το σύνολο των σπουδών του.»

Για τις διακρατικές συμφωνίες, ο υπουργός σημείωσε ότι υπάρχει μια ενεργή με την Αίγυπτο ενώ υπάρχουν και άλλες «οι οποίες είναι λίγο εν υπνώσει και πρέπει να τις επεκτείνουμε. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η Ινδία, είμαστε κοντά με τις Φιλιππίνες.»

Κλείνοντας, ο υπουργός ρωτήθηκε σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έντιμο να πεις ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι σημείο σεβασμού, τιμής στους νεκρούς που μας δώσανε τη δυνατότητα να είμαστε εμείς ελεύθεροι», απάντησε και πρόσθεσε: «Χώροι διαμαρτυρίας υπάρχουν και έξω από το Κοινοβούλιο. Δεν περιορίζει κανέναν στη διαμαρτυρία. Δεν θεωρώ όμως ότι χάνεται κάποιο δικαίωμα. Αντιθέτως, υπάρχει ο σεβασμός στους νεκρούς μας, το να λες ότι το συγκεκριμένο μνημείο δεν θα γίνεται αντικείμενο διαμαρτυρίας που πολλές φορές η διαμαρτυρία μπορεί να έχει και κλιμάκωση φύσεως και έντασης που δεν αρμόζουν στον χώρο. Και η πιο δίκαιη διαμαρτυρία και προφανώς οι διαμαρτυρίες για τα Τέμπη ήταν διαμαρτυρίες γονέων που χάσανε τα παιδιά τους, με απόλυτο σεβασμό, αλλά ακόμα και για αυτές οι διαμαρτυρίες, θεωρώ ο άγνωστος στρατιώτης δεν πρέπει να είναι το πεδίο της αντιπαράθεσης».