Πλεύρης: Πλήρης διερεύνηση για την απόρριψη ασύλου Τούρκου ακτιβιστή ποντιακής καταγωγής

Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης απόρριψης αιτήματος ασύλου Τούρκου ακτιβιστή ποντιακής καταγωγής ζήτησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μετά την αρνητική απόφαση σε α΄ βαθμό από την αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου. Ο υπουργός, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για τα πραγματικά περιστατικά και τη νομική τεκμηρίωση της απόφασης, προκειμένου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος.

Η υπόθεση αφορά πολίτη τρίτης χώρας, συγκεκριμένα Τούρκο υπήκοο με ακτιβιστική δράση και ποντιακή καταγωγή, του οποίου το αίτημα διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό. Παρά την απορριπτική απόφαση, διευκρινίζεται ότι ο αιτών δεν απελαύνεται από τη χώρα έως ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της υπόθεσής του.

Στην ανακοίνωση το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παραθέτει συγκεκριμένες διευκρινίσεις για το θεσμικό πλαίσιο:

Η Υπηρεσία Ασύλου, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας σε α΄ βαθμό, λειτουργεί αυτοτελώς και ανεξάρτητα. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται βάσει των προβλέψεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και δεν υπόκεινται σε πολιτική καθοδήγηση.

Επίσης, κατά της απορριπτικής απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου μπορεί να ασκήσει προσφυγή αποκλειστικά ο ίδιος ο αιτών άσυλο, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την επίδοση της απόφασης. Η υπόθεση εξετάζεται σε δεύτερο βαθμό από Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες έχουν δικαστικό χαρακτήρα και συγκροτούνται με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, διασφαλίζοντας αυξημένες εγγυήσεις αμεροληψίας και νομιμότητας κατά την κρίση.

Έως την έκδοση απόφασης β΄ βαθμού επί της προσφυγής, ο αιτών άσυλο δεν απελαύνεται από τη χώρα. Η διαδικασία προβλέπει ανασταλτικό αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας ότι δεν λαμβάνεται μέτρο απομάκρυνσης πριν ολοκληρωθεί η διοικητική κρίση.

Τέλος, ο υπουργός έχει το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικώς μόνο κατά της απόφασης του β΄ βαθμού και όχι κατά της πρωτοβάθμιας κρίσης. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία του πρώτου βαθμού, αλλά διατηρεί τη δυνατότητα δικαστικής προσβολής της τελικής διοικητικής απόφασης, εφόσον θεωρήσει ότι συντρέχουν λόγοι.

Με την ανακοίνωσή του, το υπουργείο υπογραμμίζει την ανεξαρτησία της διοικητικής διαδικασίας ασύλου και αφετέρου καταστά σαφές ότι η πολιτική ηγεσία παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.