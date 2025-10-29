MENOY

Πηγές ΝΔ: Σε πανικό η αντιπολίτευση – Επιδιώκει σόου αντί για αλήθεια στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε κατάσταση πολιτικού πανικού βρίσκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που διαρρέουν ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι η Νέα Δημοκρατία δήθεν αρνείται την κλήση μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως δηλώνουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική», συνεχίζουν. «Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι όλοι οι μάρτυρες θα προσέλθουν, όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος, όπως ορίζει η θεσμική διαδικασία. Εξάλλου, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης διαβεβαίωσε ότι θα έρθουν άπαντες να καταθέσουν όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων διαμηνύοντας ότι «εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στη Δικαιοσύνη, όπως έκαναν άλλοι».

«Όμως, η αντιπολίτευση βιάζεται, επιδιώκοντας να μετατρέψει την Επιτροπή σε επικοινωνιακό σόου και όχι σε διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας. Η τακτική αυτή, να «πετούν την μπάλα στην εξέδρα» κάθε φορά που το αφήγημά τους καταρρέει από τις ίδιες τις καταθέσεις, είναι πλέον προφανής», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. «Χαρακτηριστική, άλλωστε, ήταν η περίπτωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαίωσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά αντιθέτως στήριξε βασικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον ρόλο των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στα προβλήματα του συστήματος κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων».

«Η αντιπολίτευση ας κάνει λίγη υπομονή. Όλοι οι μάρτυρες θα έρθουν στην ώρα τους», καταλήγουν.

