Παύλος Μαρινάκης: “Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα;”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ζήτησε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αποσύρει την δήλωσή του περί δικαιολογημένης ανθρωποκτονίας, με αφορμή την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα τεκταινόμενα στα Βορίζια.

«Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής.

Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες «δικαιολογημένες»; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο «βεντέτας»; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων; 

Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του.»

