ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζουμε την πάγια τακτική του Βρετανικού Μουσείου, καθυστερημένη αντίδραση από την Μενδώνη

Την «πάγια τακτική του Βρετανικού Μουσείου να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και προστασία των γλυπτών του Παρθενώνα με δείπνα και εκδηλώσεις στον χώρο έκθεσης των γλυπτών» καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναφέρεται ειδικότερα στη σχετική ανακοίνωση του Τομέα-Δικτύου Πολιτισμού του κόμματος και της υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού Νάγιας Γρηγοράκου, «αποτελεί ανεπίτρεπτη και προσβλητική για τα μουσειολογικά δεδομένα η προβολή των αριστουργημάτων της τέχνης ανάμεσα σε διακοσμητικά εστίασης και όχι μόνο».

Σημειώνουν ότι «η καθυστερημένη αντίδραση οργής της ηγεσίας του ΥΠΠΟ δείχνει για ακόμη μία φορά την έλλειψη στρατηγικής και υπεύθυνης πολιτικής για το ζήτημα του εθνικού στόχου, που είναι για εμάς η επιστροφή των γλυπτών εκεί που πραγματικά ανήκουν».