ΠΑΣΟΚ για παρακολουθήσεις: Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ δίνει από χθες τα ρέστα του, διαδίδοντας απίστευτα ψέματα

«Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας δίνει από χθες τα ρέστα του, διαδίδοντας απίστευτα ψέματα στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί αυτούς που κρύβονται πίσω από τον Ταλ Ντίλιαν και το Predator, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «το τελευταίο ψέμα που διαδίδουν, ρυπαίνοντας μέσα από τα φερέφωνά τους όλο το διαδίκτυο, είναι ότι μόνο 5 από τους 87 στόχους παρακολουθήθηκαν ενώ οι υπόλοιποι όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν άνοιξαν τα μηνύματα». Σημειώνει ότι «η πραγματικότητα την οποία γνωρίζουν και κακόβουλα διαστρεβλώνουν λόγω του πανικού τους, είναι ότι 8 στόχοι απάντησαν αν άνοιξαν ή όχι τα μηνύματα και από αυτούς οι 5 είπαν ναι. Οι υπόλοιποι 79 κρύβονται και δεν απαντούν». Προσθέτει ότι «κρύβονται ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Δένδιας, ο κ. Χατζηδάκης κλπ και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Οπότε το Δικαστήριο δεν είχε αποδείξεις για να αποφανθεί για τους 87 αλλά μόνο για τους 8». «Και τώρα», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, «αυτοί που κρύβονται γιατί προφανώς έχουν κάτι ένοχο να κρύψουν, ζητούν τα … ρέστα από τον Νίκο Ανδρουλάκη που εξαρχής είπε την αλήθεια ότι δεν πάτησε το μήνυμα και έκανε μήνυση για απόπειρα».

«Αυτός είναι ο έμπρακτος σεβασμός της σημερινής κυβέρνησης και του συνόλου σχεδόν των υπουργών της στο Σύνταγμα και τη Δημοκρατία. Η κυβέρνηση λέει συνειδητά ψέματα για τα πάντα, για να μείνει ο Πρωθυπουργός που καταρρέει γαντζωμένος στη καρέκλα του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Του καταλογίζει δε ότι «πλέον δεν έχει το θάρρος να απαντήσει ο ίδιος» και ότι «κρύβεται πίσω από φυλλάδες της οικογένειας Μητσοτάκη όπως το προπαγανδιστικό έντυπο Manifesto που χωρίς ντροπή καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του από την ΕΥΠ, αποκρύπτοντας πώς η ΕΥΠ έχει υποχρεωθεί με την απόφαση του ΣτΕ να τον ενημερώσει και αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου».

«Προσπαθούν να καλύψουν τον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα μείνει στις μαύρες σελίδες της μεταπολιτευτικής Ιστορίας ως ο Πρωθυπουργός που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της», δηλώνει το ΠΑΣΟΚ. Σχολιάζει δε καταληκτικά ότι «έχει χαθεί κάθε μέτρο και κάθε ντροπή σε αυτή τη χώρα», για να τονίσει πως «ό,τι και να κάνουν, πλησιάζει η ώρα που θα λογοδοτήσουν».