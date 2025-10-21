Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ο εορτασμός της 26ης Οκτωβρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα πραγματοποιηθεί ο επίσημος εορτασμός της Ημέρας του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, της 113ης Επετείου της Απελευθέρωσης της πόλης και του Έπους του ’40, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και στις 17.30, στην αίθουσα τελετών.

Η τελετή θα ξεκινήσει με το Απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου από τη Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» του Αριστοτελείου, υπό τη διεύθυνση της Εριφύλης Δαμιανού.

Θα ακολουθήσει η προσφώνηση του Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη.

Η εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας θα γίνει από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τίτλο: «Από τις ιστορικές σχέσεις της Κύπρου με τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία και Θράκη, στην ίδρυση της πρώτης Έδρας Κυπριακών Σπουδών στην Ελλάδα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον».

Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθούν οι απονομές τιμής προς τους Προέδρους της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσουν οι προσφωνήσεις και οι αντιφωνήσεις.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιορτάζοντας 100 χρόνια από την ίδρυση και τη λειτουργία του, αποδίδει τιμή στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τιμώντας στο πρόσωπό του την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία και τις διαχρονικές αξίες που πρεσβεύουν και υπηρετούν τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το Ελληνικό Κράτος.

Αποδίδει, επίσης, τιμή στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τιμώντας στο πρόσωπό του τον κυπριακό ελληνισμό για την προσφορά του στους αγώνες για την ελευθερία και την ευημερία της Μακεδονίας και της Ελλάδας γενικότερα και τους αδελφικούς δεσμούς που συνδέουν διαχρονικά την Κύπρο με τη Μακεδονία.

Στο μουσικό μέρος της εκδήλωσης, η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» του Αριστοτελείου θα ερμηνεύσουν αποσπάσματα από το Πνευματικό Εμβατήριο του Μίκη Θεοδωράκη, σε ποίηση Άγγελου Σικελιανού. Σολίστ στο τραγούδι θα είναι η Μέλα Γεροφώτη και ο Απόστολος Σωτηρούδης. Τη χορωδία σε διδασκαλία Εριφύλης Δαμιανού και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτελείου θα διευθύνει ο αρχιμουσικός και Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Βλαδίμηρος Συμεωνίδης.

Η Τελετή του εορτασμού της 26ης Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί με τον Εθνικό Ύμνο από τα μουσικά σύνολα του Αριστοτελείου.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο: https://audiovisual.auth.gr/video/108692