Η Έλενα Ράπτη στη βράβευση της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη από την Παναθηναϊκή Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα. Έλενα Ράπτη, παρευρέθηκε στην εκδήλωση αφιερωμένη στην κα. Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, που διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια συγκινητική στιγμή αναγνώρισης του έργου και της προσφοράς της πρώην Προέδρου της Βουλής και Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που υπήρξε πρότυπο ήθους, δημοκρατικού ήθους και συνέπειας στον δημόσιο βίο.

Σε δήλωσή της, η υφυπουργός κα. Έλενα Ράπτη ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή και συγκίνηση να παρευρίσκομαι σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην κυρία Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, μια σπουδαία προσωπικότητα του δημόσιου βίου. Με το έργο, τη διαδρομή και το ήθος της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική, την επιστήμη και την κοινωνία. Αποτελεί ζωντανό υπόδειγμα γνώσης, ευθύνης και βαθιάς πίστης στη Δημοκρατία. Υπήρξε πρωτοπόρος, ανοίγοντας τον δρόμο για τις γυναίκες που συμμετέχουν ενεργά και δημιουργούν με αυθεντικότητα και δύναμη. Το παράδειγμά της μας εμπνέει να αντιμετωπίζουμε την ισότητα ως πράξη ευθύνης και συνείδησης. Την ευχαριστούμε θερμά για το φως και το ήθος που προσφέρει διαχρονικά στη δημόσια ζωή».

Η υφυπουργός συνεχάρη την Πρόεδρο της Παναθηναϊκής, κα Μαρία Γιαννίρη, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρωτοβουλία να τιμήσουν μια γυναίκα που άνοιξε δρόμους στη δημόσια ζωή, προβάλλοντας πρότυπα προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης.