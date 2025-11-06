MENOY

Παπασταύρου: Το 2027 θα γίνει η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα – Ανοίγει ο δρόμος για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι το 2027 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ιόνιο, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Διακυβερνητική Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC) που συμμετείχαν 4 υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, εκπρόσωποι 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μιλώντας στο Live News τόνισε ότι «εδώ και δεκαετίες μιλάμε για τα περίφημα αποθέματα που έχουμε και δεν το έχουμε κάνει πράξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κάνει πράξη. Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση», αναφέροντας ότι αναμένεται το 2027.

Σχολιάζοντας τα οικόπεδα στο Αιγαίο, σημείωσε ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.

Επίσης, για την επίσκεψη των Αμερικανών υπουργών στην Αθήνα και στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν, τόνισε πως «οι Αμερικάνοι δεν ήρθαν μόνο της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας, αλλά γιατί βλέπουν ότι ο Μητσοτάκης δίνει προτεραιότητα στους υδρογονάνθρακες».

«Εμείς πριν πάμε στην Ουάσιγκτον πήγαμε στο Χιούστον του Τέξας. Συναντήσαμε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, δημιουργήσαμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης και να έχουμε συνεργασία που να ειναι αμοιβαία επωφελής», είπε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, αναδεικνύοντας τη γεωστρατηγική θέση της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβυθούσας, είπε: «Έχουμε τη δυνατότητα να έρχεται το αμερικανικό φυσικό αέριο στη Ρεβυθούσα ή στην Αλεξανδρούπολη και μετά να ανεβαίνει επάνω. Έρχεται επίσης από την Τουρκία και χρειάζονται υποδομές, όπως άλλα FSRU».

Ο υπουργός μεταξύ άλλων έκανε αναφορά στις τιμές του φυσικού αερίου, τονίζοντας ότι «το πιο ακριβό είναι σχετικό, γιατί και το ρωσικό αέριο ήταν φθηνό μέχρι το 2022 και σε ένα βράδυ έγινε πανάκριβο. Αυτό που είναι φθηνό σήμερα πρέπει να είναι και αύριο. Να μη στηριζόμαστε σε κανέναν, αλλά στα αποθέματα φυσικού αερίου που έχει η πατρίδα μας».

Σταύρος Παπασταύρου

