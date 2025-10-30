Παπασταύρου: Θωρακίζουμε Αθήνα, Βοιωτία, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική κατά της λειψυδρίας

Μετά από μία περίοδο συζητήσεων και υδρολογικών αναλύσεων υπάρχει ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο πλαίσιο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμών πλάνων για τη θωράκιση της Αττικής, της Βοιωτίας, της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής από τη λειψυδρία. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ.

Όπως εξήγγειλε, ο ΥΠΕΝ η επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ σε Βοιωτία και Χαλκιδική αντίστοιχα, διασφαλίζει μία συντονισμένη κοινή διαχείριση που εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι ίση έμφαση με την ύδρευση θα δοθεί και στην άρδευση για τους αγρότες ενώ τόνισε ότι αυτή είναι η πλέον βιώσιμη, αποτελεσματική και βέλτιστη λύση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας αλλά και των απωλειών που φθάνουν σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σε ποσοστό 50%. Όπως είπε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να νοικοκυρευτεί ο κατακερματισμός των παρόχων νερού, ενώ με αυτές τις δύο πιλοτικές επεκτάσεις από τους 750, ο αριθμός τους θα μειωθεί στους 700. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι όλες οι προσπάθειες γίνονται προκειμένου να μη χρειαστεί να μπουν περιορισμοί στην κατανάλωση.

Ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο έργο, ο “Εύρυτος”, που θωρακίζει την Αττική για τα επόμενα 30 έτη, γεγονός που δημιουργεί έναν σαφή άξονα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας για τα επόμενα έτη.

Το έργο του Ευρύτου θωρακίζει την Αττική για τα επόμενα 30 έτη με νερό άριστης ποιότητάς. Με 220 κυβικά μέτρα τον χρόνο το έργο εξασφαλίζει το λεκανοπέδιο για τις ανάγκες σε νερό, ενώ το κόστος του ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές, ενώ όταν υπάρχει πλεονάζον ύδωρ θα αξιοποιείται ο ταμιευτήρας του Εύηνου, με μηδενικό κόστος αφού η ενίσχυση του εν λόγω ταμιευτήρα γίνεται με τη βαρύτητα, με πολύ μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Στους σχεδιασμούς της ΕΥΔΑΠ στο έργο Εύρυτος περιλαμβάνεται η διαδοχική υδραυλική σύνδεση των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη με τον ταμιευτήρα του Εύηνου, με δύο διαδοχικές σήραγγες συνολικού μήκους 20 χλμ και έργα κεφαλής μικρού ύψους με τοξωτά θυροφράγματα αυτόματης λειτουργίας. Όπως υπογραμμίστηκε το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2029, με διαφανείς και αδιάβλητες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη, οι δράσεις για τη θωράκιση της Αττικής είναι οι εξής: Λειτουργία γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας, μείωση κατά 70% της 1ης περιβαλλοντικής παροχής του Ταμιευτήρα Εύηνου, ενεργοποίηση των γεωτρήσεων Ούγγρων, δεκαεπτά γεωτρήσεις και τρία αντλιοστάσια για την αξιοποίηση του έργου Βοιωτικού Κηφισού που εξασφαλίζει νερό για άρδευση και ύδρευση. Στο σύνολό τους τα έργα εξασφαλίζουν 149 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Σε περίπτωση που καθυστερήσει το έργο του Ευρύτου, το “Plan B” της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει έργα αφαλατώσεων σε Θίσβη, Ν. Πέραμο και Λαύριο, τα οποία ωστόσο είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα.

Όπως ανέφερε ο κ. Σαχίνης, η Αθήνα έχει το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό της Ευρώπης, ενώ υπογράμμισε ότι ζητήματα τιμολόγησης αφορούν την ΡΑΑΕΥ. Όσον αφορά τις διαρροές νερού, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 15% ενώ στόχος είναι να μειωθούν στο 11%. Ο κ. Σαχίνης αναφέρθηκε στο νέο ανταποδοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο και τόνισε ότι όποια κέρδη, θα επιστρέψουν σε νέες υποδομές και υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Πέτρος Βαρελίδης. Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων επεσήμανε τέλος ότι είναι υποχρέωση του κάθε παρόχου να προϋπολογίσει στο πενταετές πλάνο του τη μελλοντική αύξηση της ζήτησης ειδικά σε τουριστικές περιοχές.