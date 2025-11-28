Παπασταύρου: Τα αποθέματα του νερού είναι 400 εκατ. κυβικά μέτρα και στην Αττική καταναλώνουμε 250 εκατ. το χρόνο – Δεν υπάρχει περιθώριο αναβολής αποφάσεων

Για «ώρα αποφάσεων» όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την πρωτεύουσα έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.

Ειδικά για τα αποθέματα είπε στον ΣΚΑΪ πως «αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που χρειάζεται να λάβουμε αποφάσεις, είναι η ώρα των αποφάσεων. Τα αποθέματα είναι γύρω στα 400 εκατ. κυβικά μέτρα και στην Αττική καταναλώνουμε γύρω στα 250 εκατ. το χρόνο. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να αναβάλουμε δύσκολες αποφάσεις»

Όπως εξήγησε «τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων. Μέχρι το 2021 οι ταμιευτήρες είχαν περίπου 1,1 δισ. κυβικά μέτρα αλλά κάθε χρόνο, τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε μείωση γύρω στα 250 εκατ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση να φτάσει στο σημείο που μετά δεν θα έχουμε άλλες επιλογές».

«Αν δεν βρέξει καθόλου έχουμε νερό διαθέσιμο για περίπου 2 χρόνια. Όμως έχουν γίνει γεωτρήσεις και έργα τα οποία έρχονται να αυξήσουν αυτή τη δυναμικότητα. Έχουν ξεκινήσει από πέρυσι. Μέχρι το 2021 είχαμε τους ταμιευτήρες γεμάτους, από κει και πέρα ξεκίνησε μια διαρκής μείωση, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξατμίσεων και την αύξηση της κατανάλωσης» συνέχισε ο υπουργός Περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στο έργο του Εύρυτου είπε ότι «θέλει 3-4 χρόνια για να γίνει. Και είναι έργα τα οποία θέλουν αρκετή μελέτη» τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο θα δώσει λύση στη λειψυδρία για τα επόμενα 20-30 χρόνια. «Υπάρχουν όμως και έργα άμεσης εφαρμογής, γεωτρήσεις, αφαλατώσεις, τα οποία ενισχύουν το δυναμικό μας» συμπλήρωσε εξηγώντας ότι τα έργα «θα γίνουν σε συνεργασία προφανώς με την ΕΥΔΑΠ, που έχει την αρμοδιότητα».

Στην ερώτηση εάν μπορεί να διαβεβαιώσει πως δεν θα διψάσει η Αττική, απάντησε: «Οι προσπάθειες είναι οργανωμένες για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα».