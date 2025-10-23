MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Πριν τα Χριστούγεννα το 60% του επιδόματος θέρμανσης

Νωρίτερα από πέρσι και συγκεκριμένα μέχρι τέλος του μήνα, θα έχει βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα προσδιορίζει τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση, τις βαθμοημέρες και τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί φέτος το επίδομα θέρμανσης, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός έκανε επίσης γνωστό ότι το 60% του επιδόματος θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα και ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και πέρσι.

«Σε δέκα ημέρες το πολύ ο πολίτης θα ξέρει με ποιο τρόπο και πόσα χρήματα θα λάβει. Είναι πολύ σημαντικό πριν μπει ο χειμώνας να γνωρίζουν όλοι το βοήθημα που θα τους δοθεί».

Σταύρος Παπασταύρου

