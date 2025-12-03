Παπασταύρου: Η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συνάντησε σήμερα στην Ουάσιγκτον τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του National Energy Dominance Council, Doug Burgum στο υπουργείο Εσωτερικών.

Στο περιθώριο της συνάντησης εργασίας ο Σταύρος Παπασταύρου προέβει στην ακόλουθη δήλωση: «Συναντήθηκα σήμερα με τον υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum. Με τον κ. Burgum έχουμε μια στενή συνεργασία, που μας επιτρέπει να “τρέχουμε” γρήγορα και να υλοποιούμε τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν τον προηγούμενο μήνα στο Ζάππειο. Δηλαδή, την ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil, της Hellenic Energy και της Energean στην Ελλάδα, τη Συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων και την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου από ελληνικές εταιρείες».

«Συμφωνίες οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες για την πατρίδα μας, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, θωρακίζουν την εθνική μας ασφάλεια και ενισχύουν τη γεωστρατηγική μας θέση. Προχωρούμε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες», κατέληξε ο ΥΠΕΝ.