Παναγιώτης Δουδωνής: Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική – Η Δημοκρατία δεν είναι ανόητη

«Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να έχει καμία πολιτική δραστηριότητα. Ο Νόμος είναι σαφής» ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής σχετικά με την σημερινή αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και την δημόσια συζήτηση για τον εάν έχει δυνατότητες να αναπτύξει πολιτική δραστηριότητα.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής σημείωσε πως «η Δημοκρατία δεν εκδικείται αλλά δεν ξεχνά και προνοεί», σημειώνοντας πως «εάν κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει μια “Xαζούλα Δημοκρατία” που μπορεί να κοροϊδεύουν με αλητείες και τεχνάσματα “πλανώνται πλάνη οικτρά”».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως υποκρυπτόμενος επικεφαλής κόμματος, ούτε ως απλός βουλευτής κόμματος».

Ειδικότερα, εξήγησε πως για τις δύο πρώτες εκδοχές (του επικεφαλής ή του υποκρυπτόμενου) αυτό έχει προβλεφθεί στην περίπτωση Β΄ του άρθρου 32 της Εκλογικής Νομοθεσίας, ενώ για την τρίτη εκδοχή (της υποψηφιότητάς τους ως απλού βουλευτή σε συνδυασμό) έχει αυτό προβλεφθεί στην περίπτωσης Γ΄ του σχετικού Νόμου.

Ο κ. Δουδωνής, συνεπώς είπε, όσοι φέρνουν το θέμα για το εάν ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει δυνατότητα πολιτικής δραστηριότητας «οφείλουν να απαντήσουν, γιατί το κάνουν; Εάν είναι από απλό ενδιαφέρον ή αυτό συμβαίνει εκ του πονηρού. Γιατί ο Νόμος είναι απολύτως σαφής».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ παράλληλα άσκησε κριτική στην κυβέρνηση γιατί την μη συμπλήρωση των τριών κενών εδρών των έκπτωτων Σπαρτιατών.

Υποστήριξε ότι με πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ στον Άρειο Πάγιο οι Σπαρτιάτες τέθηκαν εκτός της Βουλής.

Επέκρινε την Κυβέρνηση ότι δεν υιοθέτησε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για να μην μπορεί να κατέλθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στις δημοτικές εκλογές στο δήμο της Αθήνας που κατήλθε αλλά και για την . καθυστέρηση της αναστολής της χρηματοδότησης του κόμματος των ΣΠΑΡΤΑΙΤΩΝ.

Ο κ. Δουδωνής είπε «δεν λέω ότι το ΠΑΣΟΚ μονοπωλεί αυτό τον αγώνα αλλά το ΠΑΣΟΚ πρωτοστατεί σε αυτόν τον αγώνα» και κατέληξε σημειώνοντας ότι «ο Νόμος ορίζει ρητά και σαφώς ότι δεν μπορεί να πολιτευτεί» και αναρωτήθηκε «γιατί όλος αυτός ο ντόρος, τι συζητάμε και γιατί συζητάμε; Για να βάλετε στο δημόσιο διάλογο το αυγό του φιδιού; Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει, οι διατάξεις του Νόμου δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας».