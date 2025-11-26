MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας περιγράφει στην “Ιθάκη” την πρώτη φορά που είδε τα Εξάρχεια γεμάτα με αφίσες με το πρόσωπό του – “Το έβαλα στα πόδια”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006, ο μόλις 32χρονος τότε Αλέξης Τσίπρας απέσπασε ένα ανέλπιστα υψηλό – τηρουμένων των αναλογιών – ποσοστό προτίμησης.

Με 10,51% τερμάτισε τρίτος στο Δήμο Αθηναίων, πίσω από τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Κώστα Σκανδαλίδη. Η αναγνωρισιμότητα που είχε αποκτήσει, ως υποψήφιος με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εξομολογείται στην «Ιθάκη» του, είχε ήδη από την προεκλογική περίοδο, αιφνιδιάσει ακόμη και τον ίδιον.

Τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την «Ιθάκη»:

«Εγώ βεβαίως δεν είχα μπει απλώς στο παιχνίδι της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Μπήκα σε έναν καινούργιο κόσμο που άλλαξε τη ζωή μου οριστικά. Η αναγνωρισιμότητα που τόσο πασχίσαμε να πετύχουμε μέσα από την προεκλογική καμπάνια με ακολουθούσε πια παντού, σε κάθε μου κίνηση.

Το κατάλαβα ξαφνικά, όντας εντελώς απροετοίμαστος ψυχολογικά, ένα Σάββατο πρωί, στις αρχές του καλοκαιριού. Είχα ξεκινήσει από το σπίτι που νοίκιαζα τότε, στη Ζωοδόχου Πηγής, για να πάω να κάνω τα ψώνια της εβδομάδας. Μόλις έφτασα έξω από τον Σκλαβενίτη, στη Χαριλάου Τρικούπη, αντίκρισα μια εικόνα που με αιφνιδίασε: όλη η περιοχή ήταν πλημμυρισμένη με αφίσες που με απεικόνιζαν φορώντας ένα άσπρο, καλοκαιρινό κοντομάνικο πουκάμισο.

Ήταν δουλειά των συντρόφων της Οργάνωσης των Εξαρχείων, που είχαν τα γραφεία τους εκεί κοντά, στην Καλλιδρομίου. Είχαν φροντίσει να γεμίσουν τη γειτονιά αποβραδίς, ξέροντας ότι το Σάββατο, με τη λαϊκή και την κίνηση του σούπερ μάρκετ, θα περνούσε πολύς κόσμος. Σταμάτησα μπροστά στην είσοδο του Σκλαβενίτη και πρώτη φορά αντίκρισα το πρόσωπό μου να με κοιτάζει από παντού. Ένιωσα ένα πρωτόγνωρο σφίξιμο. Κοντοστάθηκα, κοίταξα γύρω μου αμήχανα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έκανα μεταβολή και το έβαλα στα πόδια. Εκείνη την εβδομάδα, το ψυγείο μου έμεινε άδειο. Γύρισα σπίτι προβληματισμένος. Έπρεπε να πάρω μια απόφαση: Ή θα μάθαινα να ζω με αυτή τη νέα πραγματικότητα ή θ’ αποτραβιόμουν. Ή θα έμπαινα κανονικά στο παιχνίδι ή θα έμενα στον πάγκο.

Το εκλογικό αποτέλεσμα δημιούργησε κλίμα ευφορίας και στον ΣΥΡΙΖΑ και σε μένα προσωπικά. Αποφάσισα ωστόσο να μην εγκαταλείψω εντελώς την επαγγελματική μου δραστηριότητα ως μηχανικού και παράλληλα να κάνω πράξη τις δεσμεύσεις μου και να ασχοληθώ σοβαρά με την αντιπολίτευση στον Δήμο της Αθήνας. Δεν ήταν εύκολο, καθώς έπρεπε να περιορίσω τις ημέρες που βρισκόμουν εκτός Αθηνών.

Πηγή: protothema.gr

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Πετρούπολη: Καθηγήτρια γυμνασίου έπιασε μαθητή από τον λαιμό και τον έσερνε από την κουκούλα στο προαύλιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συνελήφθη 63χρονος που επιτέθηκε στη σύζυγό του μέσα σε πλοίο στο δρομολόγιο Σαλαμίνα – Πέραμα

ΧΑΛΑΡΑ 12 ώρες πριν

Eurojackpot: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Είχαν κλεισμένες στο σπίτι 51 γάτες για να τις φάνε – “Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα σε πολυκατοικία – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μαρινάκης για Τσίπρα: Έκανε στο βιβλίο του τη Ρίγα πρωτεύουσα της Εσθονίας, είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη του εξωτερικού