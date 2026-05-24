Ο Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματός του: “Το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας”

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωσή του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Οι ανακοινώσεις από τον κ. Τσίπρα θα γίνουν στις 8 το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης 26 Μαΐου στην πλατεία Θησείου.

Με σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματός του, κρατώντας μια μπάλα της Μπαρτσελόνα, ενώ μπροστά του είχε ένα αντίστοιχο κασκόλ.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανάρτησε σήμερα το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός.