Ο ΠτΔ Κ. Τασούλας με αντιπροσωπεία του νέου ΔΣ της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, δέχθηκε αντιπροσωπεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. Παναγιώτη Δημητριάδη.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους στο νέο ΔΣ, ενημέρωσαν τον κύριο Τασούλα για τη δράση και το κοινωνικό έργο της Ένωσης, η οποία αριθμεί 15.600 μέλη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους ευχαρίστησε για την ενημέρωση και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους στόχους τους, τονίζοντας ιδιαίτερα την εθνική σημασία και τη βαρύτητα που έχουν για την πατρίδα μας οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης, Γρηγόριος Ζέρβας Ταξίαρχος (Ο) ε.α. και Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης Αντισμήναρχος (ΤΜΑ) ε.α.