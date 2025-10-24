Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο στο “τελευταίο αντίο” του Διονύση Σαββόπούλου

Κηδεύεται αύριο Σάββατο 25/10, δημοσία δαπάνη, ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπούλος.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών, στις 13:00 και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν.

Η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 εώς και τις 11.30 το πρωί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤNews, επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν καλλιτέχνες και φίλοι του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κηδείας

Σημειώνεται επίσης ότι λόγω της τέλεσης της κηδείας, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

– Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.