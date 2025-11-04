Ο διάλογος Γκιλφόιλ και Τασούλα: “Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν – Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο”

Στην Ελλάδα είχε κάνει μήνα του μέλιτος η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπως αποκάλυψε κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η κυρία Γκιλφόιλ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη μέχρι τώρα εμπειρία της στην Αθήνα, όπου ήρθε το Σάββατο, σημειώνοντας ότι και οι φωτορεπόρτερ της έχουν φερθεί πολύ καλά. «Είναι τόσο ωραία που επέστρεψα στην Αθήνα και στην Ελλάδα», είπε.

Ο κ. Τασούλας τη ρώτησε αν έχει επισκεφθεί την Ελλάδα ως τουρίστρια, με την κυρία Γκιλφόιλ να απαντά: «Ναι, για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC και επίσης πέρασα τον μήνα του μέλιτος εδώ» και διευκρίνισε ότι πήγε στην Αθήνα, την Ύδρα, την Κέρκυρα, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη.

«Τρομερός μήνας του μέλιτος!», συμπλήρωσε. Η φράση της προκάλεσε το σχόλιο του κ. Τασούλα που είπε: «Ο μήνας του μέλιτος ήταν φανταστικός, ο γάμος δεν ήταν», με την πρέσβη να απαντά ότι «θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο».

Η κυρία Γκιλφόιλ αποκάλυψε επίσης ότι όταν ήταν 18 ετών, σπούδασε αρχαία ελληνορωμαϊκή ιστορία στο UC Davis, με τον αγαπημένο της, όπως τον χαρακτήρισε, καθηγητή Σπυριδάκη.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κωνσταντίνος Τασούλας: Όπως βλέπετε υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας! Τρομερή προσμονή. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τους φωτορεπόρτερ.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Μπορώ. Μου φέρθηκαν τόσο καλά, ήταν μία εκπληκτική εμπειρία.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Και είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι πάλι στην Αθήνα και στην Ελλάδα.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Έχετε έρθει εδώ ως τουρίστρια;

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ναι, στην πραγματικότητα κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Αλήθεια;

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ήρθα εδώ το 2004 και κάναμε εδώ μήνα του μέλιτος. Υπέροχος μήνας του μέλιτος.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Στην Αθήνα, στον μήνα του μέλιτος ή στα νησιά;

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ναι, στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Και μετά άρχισα να σπουδάζω αρχαία ελληνορωμαϊκή ιστορία, όταν ήμουν 18 ετών στο UC Davis με τον αγαπημένο μου καθηγητή Σπυριδάκη.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Σπυριδάκης.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ναι. Σπουδαίο όνομα, σωστά;

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.