Ο Αντώνης Σαμαράς για την απώλεια της κόρης του: Ευχαρίστησα τον Θεό έστω και γι’ αυτά τα 34 χρόνια που ήταν μαζί μας

Η αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε ο Αντώνης Σαμαράς στον ANT1 και τη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη προβλήθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Ο πρώην Πρωθυπουργός άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για την απώλεια της μονάκριβης κόρης του, Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

«Σας ευχαριστώ και εγώ και η Γεωργία (η σύζυγός του), ο γιος μου, ο Κώστας, από καρδιάς και τον ελληνικό λαό και το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώνουμε ως οικογένεια. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά αλλά και μας στήριξε.

Το λέω με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού, πάντα τον ευχαριστείς τον Θεό και εγώ τον ευχαρίστησα έστω για αυτά τα 34 χρόνια που είχαμε την Λένα μας, μαζί μας», είπε συγκινημένος ο Αντώνης Σαμαράς.