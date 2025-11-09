Ο Αντώνης Σαμαράς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη δημιουργία νέου κόμματος – “Θα κρίνω με ψυχραιμία”, σκληρή κριτική σε Μητσοτάκη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος άφησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη και προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τη δημιουργία κόμματος, τόνισε αρχικά ότι μιλούν όλοι για τις σκέψεις του χωρίς να έχει μιλήσει ο ίδιος. Όπως είπε μεταξύ άλλων πως, «με βάζουν στις δημοσκοπήσεις για να μετρήσουν ένα κόμμα, που δεν υπάρχει. Παρόλο που δεν υπάρχει παίρνει σε δημοσκοπήσεις 16%».

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη και από μία αποφασισμένη κοινωνία για την αναγέννηση της πατρίδας. Μια αναγέννηση που απαιτεί θέληση, πείσμα, κόπο, όχι εύκολες λύσεις. Γιατί πρέπει να ξαναβρούμε οι Έλληνες τις αρετές μας, τις συλλογικές μας αξίες ως κοινωνία και να τις εισαγάγουμε και στην παιδεία. Μόνον έτσι θ’ αναγεννηθεί ο Ελληνισμός. Αυτές είναι αλήθειες που όλοι τις λένε. Δεν τις λέω μόνον εγώ. Για μένα, ναι, γνωρίζω τι λέγεται. Και αυτοί που με πάνε κι αυτοί που δεν με πάνε, ξέρουν και παραδέχονται τουλάχιστον ότι τα έβγαλα πέρα με τα δύσκολα, χωρίς όμως να δώσω ποτέ δικαιώματα ανάρμοστης συμπεριφοράς. Και αυτό με τιμά», υπογράμμισε και συνέχισε λέγοντας:

«Αλλά προσέξτε: Είμαι ένας πολιτικός που έχει κατακτήσει όλα τ’ αξιώματα στη διαδρομή μου, με τα σωστά μου και με τα λάθη μου. Έφτασα στο πιο ψηλό σκαλί, εκείνο του Πρωθυπουργού. Επομένως, επειδή δεν έχω τέτοιες ανάγκες, δεν είναι το κίνητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή οι μωροφιλοδοξίες. Και ασφαλώς, έχω μέσα μου και το μεγάλο πόνο μου για το παιδί μου. Δεν μου ‘ναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή».

«Έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό. Το του οφείλω. Αλλά μην περιμένετε σήμερα να σας πω ένα ναι ή ένα όχι», δήλωσε επίσης.

Ο Αντώνης Σαμαράς και δεν απάντησε με σαφήνεια, λόγω των καταστάσεων για τη δημιουργία νέου κόμματος, όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, κάτι που όπως είπε θα μοιραστεί απευθείας με τον ελληνικό λαό.

Η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία

Όπως είπε η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι η παράταξη που στήριζε από νέος.

«Από κόμμα αρχών σε κόμμα ιδιοκτήτη αλλά τα στόματα κανενός δεν μπορεί να τα κλείσει. Εγώ γεννήθηκα στη ΝΔ από την ΟΝΝΕΔ από βουλευτής στα 26 μου υπερήφανος για παράταξη Καραμανλή, υπηρέτησα με σθένος την παράταξη της ΝΔ και όταν διαφώνησα με την –πολιτική Μητσοτάκη για το Μακεδονικό παραιτήθηκα από βουλευτής. Σε ζητήματα αξιών δεν συμβιβάστικά ποτέ. Δεν πήγα ποτέ σε άλλο κόμμα, σε άλλη παράταξη. Εμεινα για πολλά χρόνια σπίτι μου, την παράταξη δεν την εγκατέλειψα ποτέ. Εγώ πρότεινα για προεδρο της ΝΔ τον Κωστή Στεφανόπουλο. ‘Όταν εγινε προεδρος ο Κώστας Καραμανλής έκλεισα την πολιτική άνοιξη. Είμαι ο πρώτος εκλεγμένος από τη βάση της ΝΔ, Πρόεδρος της Νδ. Και όταν το 2015 μας έριξε η συμμαχία του ψεύδους εγώ παρέδωσα συντεταγμένα τη ΝΔ με ένα ποσοστό που είχε χάσει 1% από τις προηγούμενες εκλογές».

«Άφησα πίσω μία περήφανη παράταξη με στόχο την ενότητα του κόμματος και ύστερα στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 2019 και το 2023, αλλά έλεγα και λέω και θα λέω πάντα τη γνώμη μου με σκοπό να βοηθήσω την χώρα μου και την παράταξη. Η διαφωνία και οι ενστάσεις μόνο καλό μπορούν να κάνουν, όταν οι ηγεσία δεν αποσκοπεί κάπου αλλού».

«Το σημερινό αυτό ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι πια Νέα Δημοκρατία, έχει μεταλλαχθεί. Στην επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έκανε ούτε μία αναφορά στον ιδρυτή. Έχουν κάνει μία παρέα χωρίς κάποια ιδεολογία, χωρίς ηθική.. Λειτουργούν σαν να λειτουργούν ετειρεία. Δεν τους νοιάζουν οι άνθρωποι, οι ιδέες…Είναι αυτούς που έλεγε ο Λουντέμης, ζεστοθεσούληδες. Θέλουν κόμμα με ιδιοκτήτη, με μόνο στόχο την εξουσία. Κοιτάζουν μόνο τα νούμερα. Θυμάστε τι μου έλεγαν για το γάμο των ομοφύλων;» είπε και τόνισε ότι αυτή η νοοτροπία τους έχει κάνει αλαζόνες.

«Αισθάνομαι περήφανος για τη Νέα Δημοκρατία και λυπημένος για το όπως είναι τώρα που μόνο κατόνομα είναι Νέα Δημοκρατία» είπε ακόμη.

«Από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκα δημόσια σε λάθος πολιτικές επιλογές. Από το 2021, μίλησα για λάθος εξωτερική πολιτική. Για το σκοπιανό, για λάθη. Επανειλημμένα κατέκρινα την εξωτερική πολιτική, την ενέργεια. Έδωσα πολύ σκληρή μάχη στη Βουλή για τη woke ατζέντα και τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Είχε δώσει εντολή να μην κάτσουν οι βουλευτές να ακούσουν την ομιλία μου στη βουλή.

«Αγωνίστηκα όλα αυτά τα χρόνια για την πατρίδα, να διορθώσω σφάλματα που αλλοίωναν τη φυσιογνωμία του κόμματος», είπε.

«Ποιος τον έκανε πρωθυπουργό ο Σαμαράς; Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της ΝΔ ο Σαμαράς, ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα ο Σαμαράς; Λέτε μήπως εχω γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για πρόεδρο της Δημοκρατίας; Η Σακελλαροπουλου εγινε προεδρος της Δημοκρατίας το 2020 και εγώ έτρεχα το 2023, όσο για τον σημερινο Πρόεδρο τον Τασούλα ήδη από το 2024 δήλωνα ότι δεν διαπραγματεύομαι τις ιδέες μου για κάποιο αξίωμα. Ο Σαμαράς είναι ξεκάθαρος και κρυστάλλινος.Μίλησα για το Σκοπιανό, για λάθη, εναντιώθηκα για νομιμοποίηση λαθρομεταναστών χωρίς κριτήριο, μίλησα για την ακρίβεια, έκανα παραινέσεις προτάσεις προβλέψεις, κανείς δεν άκουγε, έδωσα μάχη στη βουλή για woke ατζέντα μάταια. Ειχε δώσει όταν μιλαγα στη βουλή εντολή να φύγουν από τα έδρανα, τέτοια προκλητική ενεργεια ντροπής κανείς αρχηγός σε κανένα κόμμα δεν είχε κάνει. Ο κος Μητσοτάκης δεν αγωνίζεται για την παράταξη, ούτε καν για το κόμμα. Αλλά για να κρατήσει το δικό του καθεστώς. Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο σημιτικό με μπλς χρώμα», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Νέα Δημοκρατία ότι «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο Μητσοτάκης. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία της παράταξης που διαγράφτηκε πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης».

«Σοβαρό εθνικό ζήτημα και ολίσθημα η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ»

Χαρακτήρισε την υπόθεση ως «σοβαρό εθνικό ζήτημα και ολίσθημα». «Μπορεί σε έξι χρόνια να αλλάξουν έξι διαφορετικοί πρόεδροι στον ΟΠΕΚΕΠΕ;», αναρωτήθηκε, υποστηρίζοντας πλήρως τους αγρότες που διαμαρτύρονται στους δρόμους.Παράλληλα, τόνισε ότι η υποβάθμιση του αγροτικού τομέα στην ΕΕ είναι συνειδητή, με ευθύνη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι αποφάσεις θα προκαλέσουν πολιτικό και κοινωνικό χάος και θα οδηγήσουν τη Δύση σε σοβαρά διατροφικά προβλήματα.

«Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά»

Για τη σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο κ. Σαμαράς είπε: «Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε Υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ’ όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας; …Το πρόβλημα λοιπόν, μην κάνετε λάθος, δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».