Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του “Ιθάκη” στο Θέατρο Παλλάς – Δείτε live την εκδήλωση

O Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Θέατρο Παλλάς, το βιβλίο του «Ιθάκη».

Παρουσία πλήθους κόσμου, αλλά και αρκετών πολιτικών προσώπων της Αριστεράς, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει το βιβλίο του με αναφορές στην οικονομική κρίση και ξεκάθαρους υπαινιγμούς για νέο πολιτικό κόμμα.

Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:30 και μία ώρα μετά έκλεισαν καθώς το θέατρο είχε γεμίσει.

Στην εκδήλωση βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης, Πέτρος Κόκκαλης, καθώς και οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Δώρα Αυγέρη, Γιάννης Ραγκούσης, Χρήστος Γιαννούλης, Κώστας Ζαχαριάδης, Στ. Τζουμάκας, Αθηνά Λινού, Γιάννης Μαντζουράνης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Χρήστος Σπίρτζης, Γιάννης Σαρακιώτης, Γ. Καραμέρος, ο Κώστας Ζουράρις κ.α.

Παρόντες και η Εφη Αχτσιόγλου με τον Νίκο Παππά, για τους οποίους στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί κριτική.

Οι διοργανωτές τιμούν μάλιστα τον στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέκο Φλαμπουράρη, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, κρατώντας μία θέση για εκείνον, με ένα τριαντάφυλλο.

Δείτε live την εκδήλωση: