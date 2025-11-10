MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει πρώτη φορά για το βιβλίο του: “Όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και τις δικές μας Ιθάκες. Αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική, έχει να κάνει με την Αριστερά, με την κοινωνία, τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου» λέει μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για το βιβλίο του «Ιθάκη».

Αύριο Τρίτη (11/11), ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για πρώτη φορά για το βιβλίο του, στο Bookvoice – The podcast, σε μια συζήτηση με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο.

Απόσπασμα από την κουβέντα, δημοσίευσε σήμερα ο ίδιος στα social media.

Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει στο απόσπασμα αυτό: «Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται. Υπό αυτή την έννοια έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα.

Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά».

Αύριο (11/11) ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ο ίδιος αναφέρει στην ανάρτησή του, παρουσιάζει τον σκελετό του βιβλίου του. «Εξηγώ τι με ώθησε να το γράψω, μιλάω για αυτά που με ενέπνευσαν αλλά και για αυτά που με δυσκόλεψαν».

Αλέξης Τσίπρας

