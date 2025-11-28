MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπαθανάσης: Εξαιρετικά τιμητική για την Ελλάδα η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup αποτελεί μια εξαιρετικά τιμητική εξέλιξη, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την Ελλάδα.

Αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της τεράστιας απόστασης, όχι μόνο χρονικής, αλλά κυρίως ουσιαστικής, που μας χωρίζει από τα δύσκολα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, όταν κάποιοι, παίζοντας την τύχη της χώρας στα «ζάρια», έθεσαν σε κίνδυνο την στρατηγική επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και της Ν.Δ. για μια Ελλάδα στο κέντρο της ενωμένης Ευρώπης, για μια Ελλάδα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Το Eurogroup αποτελεί έναν κορυφαίο θεσμό που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων εντός της Ε.Ε. Πολύ περισσότερο στη συγκεκριμένη συγκυρία, όπου η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μεγάλες προκλήσεις, αλλά και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες, για το παρόν και για την επόμενη μέρα του κοινού μας σπιτιού, για το παρόν και το μέλλον των συμπολιτών μας, πρωτίστως των νέων.

Ως πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα μπορούσε να εξασφαλίσει την επιτάχυνση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση μιας σταθερής οικονομικής αναπτυξιακής πορείας με δημοσιονομική στοχοθεσία και κοινωνικό πρόσημο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε να συμβάλλει καταλυτικά στην εμπέδωση μιας πραγματικής κοινής αγοράς με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κορυφαίων ζητημάτων όπως το στεγαστικό, η κλιματική κρίση, η χρηματοδότηση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη. Το επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Το επιτάσσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

