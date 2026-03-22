Νίκος Καρανίκας για Χαρίτση: Πόση φράξια και υπονόμευση να αντέξει ο άνθρωπος από το πρώτο φεγγάρι;

Με μια αιχμηρή ανάρτηση σχολίασε ο Νίκος Καρανίκας τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, όπου ο Αλέξης Χαρίτσης αναμένεται να παραιτηθεί εντός της εβδομάδας.

«Πόση φράξια και υπονόμευση να αντέξει ο άνθρωπος από το πρώτο φεγγάρι;» σχολίασε για τον Αλέξη Χαρίτση, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με τον κ. Καρανίκα, η Νέα Αριστερά «στήθηκε ως φράξια» και συνεχίζει να λειτουργεί μέσα από «φραξιονιστική γράμμωση», ενώ κάνει λόγο για αποφάσεις που οδηγούν σε «δημιουργική ασάφεια».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «το πρώτο συνέδριο της Νεαρ αποφάσισε Λαϊκό Μέτωπο και η πεφωτισμένη Κεντρική Επιτροπή που είναι πάντα αποτέλεσμα φραξιονιστικής γράμμωσης αποφάσισε να κάνει ένα ηθικά(!) επιτρεπτό πραξικόπημα και να ακυρώσει τα μέλη και το ίδιο το συνέδριο που είναι το ανώτερο όργανο όπως λέει το καταστατικό. Το έφαγε η φράξια το Λαϊκό Μέτωπο».

«Αναχρονιστική και αυτοαναφορική αριστερά»

Ο Καρανίκας συνδέει τις σημερινές εξελίξεις με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑμετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη και προσθέτει ότι οι αντιπαραθέσεις μεταφέρθηκαν στο νέο κομματικό σχήμα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη συνέχεια μιας πορείας που χαρακτηρίζεται από «αναχρονιστική και αυτοαναφορική αριστερά», κάνοντας λόγο ακόμη και για «σήψη ανανεωτική».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει σε στελέχη που προέρχονται από τον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς και της νεολαίας του Συνασπισμού, σημειώνοντας ότι «επέλεξαν την αριστερά όταν αυτή είχε ηττηθεί», αλλά εν τέλει, όπως υποστηρίζει, εντάχθηκαν σε εσωκομματικούς συσχετισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, ασκεί κριτική σε αυτό που περιγράφει ως «ακαδημαϊκή μεσοαστική ευρωπαϊκή αριστερά», υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της έκφραση παραμένει εγκλωβισμένη σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

Ο κ. Καρανίκας δεν αποκλείει ότι θα ενταθούν οι πολιτικές διαφωνίες στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς και υποστηρίζει ότι όσοι διαφωνούν με τη σημερινή πορεία «πρέπει να σκεφτούν σοβαρά τι θα κάνουν».