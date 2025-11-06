Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη λαίλαπα της Νέας Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος, Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της στο Ταμείο Ανάκαμψης, μετά και τη νέα πρόταση αναθεώρησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση ερασιτεχνών, οι οποίοι δεν μπορούν να σχεδιάσουν ούτε για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς άλλα λένε τον Σεπτέμβρη και άλλα γίνονται τον Οκτώβρη».

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε στο 6ο FORUM του Οικονομικού Ταχυδρόμου , υποστήριξε πώς «η ιδιοτέλεια, η διαφθορά και η έλλειψη ελέγχου των πόρων έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να μας ελέγχει».

Στον απόηχο της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε με τη δημόσια παρουσία του δεν άφησε ποτέ περιθώριο νομιμοποίησης τέτοιων φαινομένων.« Δεν είμαστε λοιπόν όλοι το ίδιο, γιατί κάποιοι τους αρέσει να «πουλάνε» την Κρήτη με αυτό τον τρόπο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμένα δεν μου αρέσει. Ο τόπος μου έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, τον πολιτισμό του, την ιστορία του, τους αγώνες για το έθνος. Ουδέποτε άφησα περιθώριο νομιμοποίησης φαινομένων οπλοκατοχής, όπως άλλοι πολιτικοί και πολιτικοί αρχηγοί, και έχω μία πολύ ξεκάθαρη θέση σε όλη τη δημόσια διαδρομή μου εδώ και χρόνια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι το αποτύπωμα που το μακελειό αφήνει πίσω του αδικεί το νησί της Κρήτης, καθώς «δεν μπορεί, λόγω ενός γεγονότος, να θεωρεί όλη η Ελλάδα ότι 700.000 Κρητικοί κρατούν τα όπλα και γίνονται συνεχώς δολοφονίες. Οφείλουμε να βάλουμε τα φαινόμενα στην πραγματική τους διάσταση και να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να δείξουμε καμία ανοχή στην οπλοκατοχή. Εύχομαι να κλείσει ειρηνικά αυτή η βεντέτα και να μη δηλητηριαστούν μικρά παιδιά με τη λογική της εκδίκησης. Πρέπει να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα», συμπλήρωσε.

Ως προς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για έλλειψη σεβασμού της κυβέρνησης προς την ελληνική περιφέρεια: «’Αλλο είναι τα διαχρονικά προβλήματα στην κατανομή των επιδοτήσεων και άλλο μια συμμορία μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τις κλέβει και τις κάνει αυτοκίνητα, ακίνητα και μαύρο χρήμα. Και μάλιστα έχει τις πλάτες του υπουργού, του γενικού γραμματέα, των προέδρων του οργανισμού, όπως φαίνεται από τους διαλόγους. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», σημείωσε .

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε την πρωτοβουλία μιας πολυμερούς διάσκεψης που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Υπενθύμισε ότι «επί ένα μήνα ήταν αναρτημένη μελέτη που νομιμοποιεί τα Κατεχόμενα και το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο και δεν υπήρχε αντίδραση. Το ανακάλυψε ευρωβουλευτής μας και το πήραν πίσω. Και έχουμε και το αφήγημα των “ήρεμων νερών”, που το παρουσιάζουν ως επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Ποια “ήρεμα νερά”; Δείξτε μας, τότε, το καλώδιο. Προσωπικά, δεν νιώθω πολύ μεγάλη ασφάλεια με άλματα για τα οποία δεν έχουν γίνει παράλληλες εργασίες διπλωματικά».

Όσον αφορά στη συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πάγια αντίθεση του κόμματος, επικρίνοντας τον κ. Μητσοτάκη για την αναφορά του στο βέτο κατά την τελευταία συζήτηση στη Βουλή.

Εκτίμησε, παράλληλα, ότι «η Τουρκία δεν θα μπει στο πρόγραμμα SAFE, καθώς έχει ήδη αναπτύξει πολλούς παραγωγικούς τομείς εξοπλιστικών προγραμμάτων και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρώπης σε μία στρατηγική εξάρτηση», όπως είπε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το δικό του πολιτικό σχέδιο και πως «το σχέδιο Μητσοτάκη απέτυχε γιατί δεν ήταν σχέδιο, αλλά διαχείριση μηνών και εβδομάδων. Ήρθαν με τη λογική να φύγει ο Τσίπρας με τον Καμμένο και είχαν μία μεγάλη ανοχή. Και, αντί να αξιοποιήσουν την ανοχή αυτή βάσει ενός οράματος και ενός σχεδίου, ουσιαστικά έκαναν ένα πελατειακό παιχνίδι διαφθοράς και εξουσίας. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στις δικογραφίες στη Βουλή, στην καθημερινότητα του πολίτη, στα εθνικά θέματα και στην αποτυχία της λειτουργίας του κράτους».

Εξέφρασε, παράλληλα, τη βεβαιότητά του «το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη λαίλαπα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κόμμα κανονικό, με στελέχη και πρόγραμμα και όχι του ενός αρχηγού, ούτε των social media. Μπορεί να κυβερνήσει και να αλλάξει την Ελλάδα. Και ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να έχουμε καλύτερες ημέρες».