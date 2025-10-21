MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: “Ο Διονύσης Σαββόπουλος μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

O προέδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο μέσα από μία λιτή ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του:

«Με βαθιά συγκίνηση οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που μέσα από τα τραγούδια του σκιαγραφούσε το βίωμα, τις ελπίδες, τις υπερβάσεις και τις αγωνίες του λαού μας στο πέρασμα των δεκαετιών. 

Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα όπως ο «Μπάλλος», το «Φορτηγό», τα «Τραπεζάκια έξω», το «Βρώμικο ψωμί» και τόσα άλλα, όπου πάντρευε μοναδικά τη ροκ, τη λαϊκή μουσική και τους παραδοσιακούς ήχους. 

Ο «Νιόνιος» δεν είναι πια κοντά μας, αλλά θα είναι πάντα στις καρδιές μας σε μια θέση στο πάνθεον των κορυφαίων δημιουργών της ελληνικής μουσικής, των μεγάλων Ελλήνων».

