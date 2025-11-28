Νίκη: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Την απόσυρση του σχεδίου νόμου, που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας και αφορά μια δέσμη μεταρρυθμίσεων για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ζητά με ανακοίνωσή της η Νίκη και υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, πως «περιέχει αντισυνταγματικές διατάξεις», ενώ «δεν λύνει το θέμα του πολύ μεγάλου αριθμού ανυπότακτων και αυτών που λαμβάνουν απαλλαγές στράτευσης».

«Για άλλη μια φορά ο κ. Δένδιας φέρνει ένα νομοσχέδιο με τον εμβληματικό τίτλο “Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή”, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών και αντιδράσεων, κυρίως στις τάξεις των αποφοίτων των Σχολών Υπαξιωματικών.

Ένα νομοσχέδιο που περιέχει αντισυνταγματικές διατάξεις και παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές ενός κράτους δικαίου.

Μεταβάλλει δραματικά θέματα προαγωγών, υπηρεσιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε στελέχη που εισήλθαν αξιοκρατικά στις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω πανελληνίων εξετάσεων και, μάλιστα, με υψηλές βάσεις εισαγωγής και βάσει συγκεκριμένων νόμων», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Μετά τις μαζικές αποστρατείες αξιωματικών και τη συρρίκνωση των θέσεων των Ανωτάτων Αξιωματικών λόγω εξορθολογισμού, σειρά πήραν και τα στελέχη των Σχολών Υπαξιωματικών, που βλέπουν να γκρεμίζονται τα σχέδια και τα όνειρά τους. Άλλη μια φορά το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων χάνει την εμπιστοσύνη του στη φυσική του ηγεσία, πολιτική και στρατιωτική.

Επίσης, με τη σύσταση της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης δρομολογούνται διαδικασίες, με τις οποίες τα ΑΣΕΙ θα μετατραπούν σε φορείς παραγωγής μεταπτυχιακών και διδακτορικών και θα χρησιμοποιούνται σε ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΚΑΚ και ιδιωτικών εταιρειών, σε βάρος του κύριου έργου της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη νέα αποστολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 138) δεν επιδιώκεται η διαμόρφωση αξιωματικών με εθνική παιδεία και αγωγή, αλλά γίνεται λόγος για κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία.

Την ίδια στιγμή, εισάγονται πολλοί πειραματισμοί σχετικά με την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στους οπλίτες θητείας και την εθελοντική στράτευση των γυναικών, ενώ δεν λύνεται το θέμα του πολύ μεγάλου αριθμού ανυπότακτων και αυτών που λαμβάνουν απαλλαγές στράτευσης.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι: ποιο ακριβώς σχέδιο έχει κατά νου ο κ. Δένδιας για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την περίφημη Agenda 2030; Με τι προσωπικό θα τις στελεχώσει; Τι φρόνημα θα έχουν, εθνικό ή συμμαχικό;

Ποιο τεχνικό προσωπικό θα βρεθεί να υποστηρίξει τα υπερσύγχρονα και πανάκριβα αμυντικά συστήματα που θα προμηθευτούμε;

Δεν είναι δυνατόν να λέει ότι θα έχει τον καλύτερο Στρατό, όταν το στρατιωτικό προσωπικό θα είναι εναντίον του. Όταν η απαξίωση στην οποία έχουν περιέλθει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα διογκώνεται, όπως αποτυπώνεται στα πολύ μεγάλα κενά κάλυψης των θέσεων των Στρατιωτικών Σχολών και στις συνεχείς αποστρατείες ακόμα και νέων αξιωματικών.

Η Νίκη καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το εν λόγω νομοσχέδιο και να σταματήσει να έρχεται σε αντίθεση με την κοινή λογική και το συμφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η αντιδικία με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν προάγει το εθνικό συμφέρον» καταλήγει η ανακοίνωση.