Νίκη: Να ανοίξουν τα διόδια για τους εκδρομείς του Πάσχα

Να ανοίξουν τα διόδια από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα και να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στην αγορά ζητά με ανακοίνωσή της η Νίκη.

«Οι πολίτες αναστενάζουν σε πρατήρια και σούπερ μάρκετ. Το αρνί ξεπερνά ακόμη και τα 16 ευρώ το κιλό, το μοσχαρίσιο κρέας έχει αυξηθεί κατά 25,6%, ενώ τα αυγά, τα οπωροκηπευτικά και μια σειρά βασικών αγαθών καταγράφουν συνεχείς και σωρευτικές ανατιμήσεις. Κόστος πασχαλινού τραπεζιού, τουλάχιστον 10% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα καθιστά απαγορευτική ακόμη και τη μετακίνηση. Το κόστος διοδίων για το πήγαινε-έλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη φτάνει τα 70 ευρώ, ενώ για τη διαδρομή Αθήνα-Ιωάννινα αγγίζει τα 90 ευρώ. Το παραδοσιακό “Πάσχα στο χωριό” γίνεται άπιαστο όνειρο», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Η Νίκη προτείνει άμεσα: Άνοιγμα των διοδίων σε όλη τη χώρα από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα. Εντατικούς ελέγχους με αυστηρές κυρώσεις σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Οι πολίτες περιμένουν την Ανάσταση, όχι μόνο του Κυρίου, αλλά και της χώρας, που θα έρθει όταν φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».