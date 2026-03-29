Νίκη: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να ζει σε μια κατασκευασμένη εικόνα ευημερίας

Το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να ζει σε μια κατασκευασμένη εικόνα ευημερίας, μακριά από την πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική κοινωνία, με εξαγγελίες που ανακυκλώνουν επιδόματα και προσωρινές ενισχύσεις, την ώρα που η ακρίβεια εξαντλεί τα νοικοκυριά και διαλύει το εισόδημα των πολιτών, αναφέρει η ΝΙΚΗ σε ανακοίνωσή της .

«Η πολιτική των επιδομάτων εξελίσσεται σε μόνιμο υποκατάστατο ουσιαστικής οικονομικής στρατηγικής, με τους Έλληνες να καλούνται να επιβιώσουν μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς ανασφάλειας, όπου οι αυξήσεις στους μισθούς απορροφώνται από το κόστος ζωής και η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, ενώ για την τραγωδία των Τεμπών τονίζεται πως «η οργή της κοινωνίας παραμένει ζωντανή, καθώς η πορεία της διερεύνησης και οι συνολικοί χειρισμοί δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη λειτουργία των θεσμών, με την αίσθηση ότι συγκεκριμένα κλιμάκια της Δικαιοσύνης λειτουργούν υπό την επιρροή ενός συστήματος εξουσίας να ενισχύεται, ενώ η στάση της κυβέρνησης αποπνέει αυταρέσκεια και απόσταση από το κοινό περί δικαίου αίσθημα, σε μια υπόθεση που απαιτεί πλήρη διαλεύκανση, αλήθεια και λογοδοσία».

«Η μεγάλη πλειονότητα των λειτουργών της Δικαιοσύνης συνεχίζει να επιτελεί το καθήκον της με συνέπεια, υπό δύσκολες συνθήκες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να μην υπάρξει καμία σκιά και καμία καθυστέρηση σε μια υπόθεση που αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και τη μνήμη των θυμάτων».

Στο μεταναστευτικό , αναφέρει η ΝΙΚΗ, «η χώρα έχει μετατραπεί σε σουρωτήρι παράνομων μεταναστευτικών ροών, με την κυβέρνηση να αποτυγχάνει να προστατεύσει τα σύνορα και να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή, επιβαρύνοντας τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες».

Στην ανακοίνωση του κόμματος υπογραμμίζεται πως «οι αναφορές Μητσοτάκη σε άμυνα και εξοπλισμούς εντάσσονται σε μια επικοινωνιακή προβολή ισχύος, χωρίς σαφή στρατηγική που να υπηρετεί ξεκάθαρα το εθνικό συμφέρον και να ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια της χώρας».

«Η ΝΙΚΗ δεν θα αρκεστεί σε διαπιστώσεις ούτε σε ευχολόγια, θα συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα, θα επιβάλει κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας σε κάθε επίπεδο εξουσίας και θα προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία της κοινωνίας, την αποκατάσταση της ασφάλειας και την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας, ώστε η χώρα να πάψει να λειτουργεί με όρους παρακμής και να επανέλθει σε τροχιά δύναμης, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας, γιατί έχει χαθεί η κατεύθυνση και οι αξίες και πρέπει να ξαναχτιστούν από την αρχή!» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΙΚΗΣ.