Νίκη: Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα της χώρας δεν ασκούνται με όρους δημοσίων σχέσεων

Τη διαφωνία της με τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νίκη και υποστηρίζει πως οι δηλώσεις αυτές «στοχοποιούν τη χώρα» και καλεί την κυβέρνηση «να επανεξετάσει τη στάση της».

«Η πρόσφατη προσπάθεια του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, να επενδύσει επικοινωνιακά στην εμπλοκή της ελληνικής μονάδας Patriot στη Σαουδική Αραβία, συνιστά πράξη εθνικά ανεύθυνη και επικίνδυνη», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Σε μια περιοχή που “φλέγεται”, η κυβέρνηση οφείλει να επιδεικνύει τη μέγιστη δυνατή σύνεση.

Αντί για τους χαμηλούς τόνους, που επιβάλλει η εθνική ασφάλεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επιλέγει την αυτοπροβολή, παραβιάζοντας στην πράξη, ακόμη και την υποτυπώδη ουδετερότητα που δηλώνει ότι τηρεί η κυβέρνηση.

Αντί να ανακαλέσει την Πυροβολαρχία Patriot από την “εμπόλεμη περιοχή” και να επανεξετάσει τη συνολική στάση της χώρας, επιλέγει να ενισχύσει επικοινωνιακά την παρουσία της, αγνοώντας τους προφανείς κινδύνους.

Με τις δηλώσεις του, ο κ. Δένδιας στοχοποιεί τη χώρα και, το κυριότερο, εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην περιοχή.

Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα της χώρας δεν ασκούνται με όρους δημοσίων σχέσεων, αλλά με σύνεση, στρατηγική και λογική. Δυστυχώς, οι δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας διακρίνονται από ανευθυνότητα και αμετροέπεια».