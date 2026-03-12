Νίκη: Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται κυβέρνηση με ξεκάθαρη βούληση να πατάξει την αισχροκέρδεια

Τα κυβερνητικά μέτρα κατά της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και αφήνουν τα καρτέλ ανεξέλεγκτα, υποστηρίζει με ανακοίνωσή της η Νίκη.

«Η ακρίβεια δεν υποχωρεί με συνεντεύξεις και Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Αντιμετωπίζεται με πολιτική βούληση, αυστηρούς ελέγχους, διάθεση να σπάσουν τα καρτέλ, διαφάνεια στην αγορά και βαριά πρόστιμα που να καταβάλλονται.

Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους: έως 5 λεπτά στο χονδρεμπόριο καυσίμων, έως 12 λεπτά στα πρατήρια και «πάγωμα» των περιθωρίων στα τρόφιμα με βάση τον μέσο όρο του 2025. Με απλά λόγια, νομιμοποιεί και μονιμοποιεί τα ήδη υψηλά περιθώρια κέρδους των ολιγοπωλίων της ελληνικής αγοράς», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Σε μια χώρα που ήδη πληρώνει από τα ακριβότερα τρόφιμα (+31% το 2025 σε σχέση με το 2021 σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Τροφίμων) και καύσιμα στην Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι η αισχροκέρδεια γίνεται πλέον καθεστώς.

Παράλληλα η κυβέρνηση επέλεξε -ακόμη και στην κρίσιμη αυτή περίοδο- να μην μειώσει τους φόρους ούτε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα ούτε τον ΦΠΑ στα καύσιμα και τα τρόφιμα επιμένοντας στην φοροληστεία και τα “ματωμένα” πρωτογενή πλεονάσματα που κατευθύνονται στους δανειστές.

Επέλεξε, δηλαδή, να κάνει 10 βήματα πίσω και να αφήσει τα ολιγοπώλια να προχωρήσουν 10 βήματα μπροστά. Και το τίμημα το πληρώνουν πάντα οι πολίτες, τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις.

Η ελληνική κοινωνία δεν χρειάζεται διαχείριση της ακρίβειας, δεν χρειάζεται τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που απλά συμβουλεύει τον πολίτη ποιο καρτέλ να προτιμήσει. Χρειάζεται κυβέρνηση με ξεκάθαρη βούληση να συγκρουστεί με τα καρτέλ και να πατάξει την αισχροκέρδεια που θα εκμεταλλευθούν την κρίσιμη πολεμική συγκυρία προς όφελός τους», καταλήγει η ανακοίνωση.