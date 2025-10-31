MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο βίντεο Δένδια για τη βιοκλιματική όψη του Πενταγώνου: Είναι η γεμάτη αυτοπεποίθηση, όψη της Νέας Ελλάδας

Φωτογραφία: Intime
|
ΚΕΛΛΥ ΚΑΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

Νέο βίντεο για την βιοκλιματική όψη του πενταγώνου ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Το βίντεο περιλαμβάνει και ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο οποίο υπογραμμίζει ότι η νέα όψη του κτηρίου αντανακλά την αδιάκοπη συνέχεια του Ελληνισμού.

«Η νέα όψη του Υπουργείου Άμυνας είναι ένα μήνυμα για την Εθνική μας Ενότητα.
Είναι ο καθρέφτης της αυτοπεποίθησης της Πατρίδας μας.
Είναι η νέα, γεμάτη αυτοπεποίθηση, όψη της Νέας Ελλάδας» επισημαίνει στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

Δείτε την ανάρτησή του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι χτύπησε αστυνομικό μετά από καυγά – Μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας το θύμα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση πινακίδων και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Μαρία Ηλιάκη δεν είναι ποιοτική στο “Δέστε τους”, με το που περνάει την πύλη της ΕΡΤ είναι;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τιμάται σήμερα ο δικαστικός αστυνομικός που έσωσε μικρό παιδί από φωτιά σε διαμέρισμα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ώρες πριν

Εγκαινιάζεται το τέταρτο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του δήμου Νεάπολης-Συκεών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Παπασταύρου: Αν δεν βρέξει, η Αττική είναι διασφαλισμένη για 4 χρόνια – Έχουμε χάσει το 50% του νερού