ΝΔ: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος, όσο και να το αποφεύγουν τα στελέχη της

Επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπολύει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία εξ αιτίας των όσων συνέβησαν στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου προσήλθε ως μάρτυρας ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Με έκπληξη γινόμαστε μάρτυρες του υποκριτικού παραληρήματος του ΠΑΣΟΚ και των ανοίκειων χαρακτηρισμών που απευθύνει σε βάρος του εισηγητή μας στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη.

Η άθλια μεθοδολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδεύεται και από απίστευτα ψέματα, με κορυφαίο όλων ότι ο εισηγητής μας επιτέθηκε σωματικά στον μάρτυρα κ. Τζεδάκη. Κάτι, άλλωστε, που διέψευσε και ο ίδιος.

Και όλα αυτά, λίγο μετά την κυνική και προκλητική στάση του μάρτυρα, στενού συνεργάτη και φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έβλεπε τα ζώα της Κρήτης να αυξάνονται ραγδαία και, παρά την αρμοδιότητά του, το απέκρυπτε.

Οι πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του εισηγητή μας, τον στοχοποιούν χωρίς αποδείξεις και προφανώς θέλουν να αποπροσανατολίσουν από την υπόθεση.

Η προστασία απέναντι σε ύβρεις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος.

Όσο και να το αποφεύγουν τα στελέχη της.