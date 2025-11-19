MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος, όσο και να το αποφεύγουν τα στελέχη της

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπολύει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία εξ αιτίας των όσων συνέβησαν στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου προσήλθε ως μάρτυρας ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Με έκπληξη γινόμαστε μάρτυρες του υποκριτικού παραληρήματος του ΠΑΣΟΚ και των ανοίκειων χαρακτηρισμών που απευθύνει σε βάρος του εισηγητή μας στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη.

Η άθλια μεθοδολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδεύεται και από απίστευτα ψέματα, με κορυφαίο όλων ότι ο εισηγητής μας επιτέθηκε σωματικά στον μάρτυρα κ. Τζεδάκη. Κάτι, άλλωστε, που διέψευσε και ο ίδιος.

Και όλα αυτά, λίγο μετά την κυνική και προκλητική στάση του μάρτυρα, στενού συνεργάτη και φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έβλεπε τα ζώα της Κρήτης να αυξάνονται ραγδαία και, παρά την αρμοδιότητά του, το απέκρυπτε.

Οι πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του εισηγητή μας, τον στοχοποιούν χωρίς αποδείξεις και προφανώς θέλουν να αποπροσανατολίσουν από την υπόθεση.

Η προστασία απέναντι σε ύβρεις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος.

Όσο και να το αποφεύγουν τα στελέχη της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός μετά από τροχαίο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

“Τουρισμός για όλους 2025”: Νέοι δικαιούχοι, θα ενημερωθούν μέσω sms – Oι διoρίες

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ρουμανία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη λόγω drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Γιώργος Λιανός: Απαντά στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά την κυκλοφορία του trailer του Survivor – “Δεν έφτιαξα εγώ το γράφημα”

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Γρίπη: Από τον Σεπτέμβριο φέτος τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα – Σε κίνδυνο ασθενείς με ΧΑΠ

LIFESTYLE 11 λεπτά πριν

Έντι Γαβριηλίδης: Το φόρεμα που φόρεσε η Lady Gaga πουλήθηκε σε δημοπρασία για ένα αστρονομικό ποσό κι έτσι έφτιαξα την εταιρεία μου