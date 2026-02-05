Νατσιός: Ισόβια κάθειρξη στους διακινητές, φυλάκιση και απέλαση στους παράνομους

Συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, τοποθετούμενος για την πολύνεκρη τραγωδία με μετανάστες, το μεταναστευτικό ζήτημα, τον ρόλο του Λιμενικού, τη δράση ΜΚΟ και το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο με επίκεντρο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αφορμή αποτέλεσε το ναυάγιο με τους δεκαπέντε νεκρούς, το οποίο ο Δημήτρης Νατσιός χαρακτήρισε εξαρχής «τραγωδία», υπογραμμίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του γεγονότος. «Μιλάμε για χαμένες ανθρώπινες ζωές», σημείωσε, απορρίπτοντας ωστόσο την απόπειρα συλλογικής ενοχοποίησης του Λιμενικού Σώματος. Όπως τόνισε, οι λιμενικοί «δίνουν καθημερινό πόλεμο στα σύνορα της χώρας» και αποτελούν «σύγχρονους ήρωες», καταγγέλλοντας τις επιθέσεις που δέχθηκαν από πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς. «Κάτω τα χέρια από τους λιμενικούς», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι εκτελούν εντολές της πολιτικής ηγεσίας και εργάζονται συχνά χωρίς επαρκή μέσα και υποστήριξη.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ ξεκαθάρισε ότι η αναζήτηση της αλήθειας είναι αναγκαία, χωρίς όμως να μετατρέπεται σε εργαλείο στοχοποίησης των ενστόλων. Υποστήριξε ότι η λειτουργία ή μη καμερών στα σκάφη αποτελεί διοικητική και πολιτική ευθύνη και όχι ευθύνη των πληρωμάτων. «Άλλο η διαφάνεια και άλλο η εθνικά επιζήμια στοχοποίηση όσων φυλάσσουν τα σύνορα», ανέφερε.

Στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής, ο Δημήτρης Νατσιός επανέλαβε τη θέση της ΝΙΚΗΣ υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας. Ζήτησε ισόβια δεσμά για τους διακινητές, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές ποινές δεν λειτουργούν αποτρεπτικά. «Αν ξέρει ο άλλος ότι θα σαπίσει στη φυλακή, θα το σκεφτεί», είπε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετος στη θανατική ποινή, την οποία χαρακτήρισε ασύμβατη με τον ελληνικό πολιτισμό και τη χριστιανική παράδοση.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι σε ΜΚΟ που, όπως είπε, «δρουν ως Δούρειος Ίππος εις βάρος της χώρας». Με αφορμή καταγγελίες για παρεμβάσεις σε δημόσιες δομές, τόνισε ότι «το κράτος δεν μπορεί να παραδίδει την κυριαρχία του σε ανεξέλεγκτες ομάδες». Αναγνώρισε ότι υπάρχουν οργανώσεις με γνήσιο ανθρωπιστικό έργο, υποστήριξε όμως ότι «πλέον το κακό παράγινε» και ότι το μεταναστευτικό πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από το κράτος και τα όργανά του.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στα διεθνή, με τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ να ασκεί κριτική στον κατευνασμό έναντι της Τουρκίας. Επισήμανε ότι η Άγκυρα εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, ενώ λαμβάνει ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς να τηρεί τις υποχρεώσεις της. «Η Τουρκία δεν παραχωρεί τίποτα, τα θέλει όλα δικά της και λέει συνεχώς ψέματα», δήλωσε, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα συνεχών επαφών κορυφής χωρίς σαφή εθνική ατζέντα. Κατά τον ίδιο, «ο κατευνασμός ιστορικά επιταχύνει τις περιπέτειες».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Νατσιός συνόψισε τη θέση της ΝΙΚΗΣ σε τρεις άξονες: πρώτον, σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και την τραγωδία, δεύτερον, πλήρης διερεύνηση ευθυνών χωρίς προκαταλήψεις και τρίτον, μια συνολική, αυστηρή και κυρίαρχη εθνική πολιτική για τη μετανάστευση, «ώστε η Ελλάδα να πάψει να αντέχει τα ασήκωτα».