Ν. Δένδιας: Οι startups αποτελούν το μέλλον του αμυντικού μας οικοσυστήματος

Πιστεύουμε στις startups και στους νέους ανθρώπους που τις στελεχώνουν. Αποτελούν το μέλλον του αμυντικού μας οικοσυστήματος. Στόχος είναι να δημιουργηθούν προϊόντα όχι μόνο για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και για εξαγωγή σε άλλες χώρες.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συναντήθηκε με τους εκπροσώπους ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων (startups) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας και όπως προσέθεσε στην ανάρτησή του «έχουν επιδείξει ήδη σημαντικό έργο».