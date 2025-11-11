MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Δένδιας: Οι startups αποτελούν το μέλλον του αμυντικού μας οικοσυστήματος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πιστεύουμε στις startups και στους νέους ανθρώπους που τις στελεχώνουν. Αποτελούν το μέλλον του αμυντικού μας οικοσυστήματος. Στόχος είναι να δημιουργηθούν προϊόντα όχι μόνο για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και για εξαγωγή σε άλλες χώρες.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συναντήθηκε με τους εκπροσώπους ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων (startups) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας και όπως προσέθεσε στην ανάρτησή του «έχουν επιδείξει ήδη σημαντικό έργο».

Νίκος Δένδιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

Ζαχαράκη για Βορίζια: Κοντά στα παιδιά η διεπιστημονική ομάδα ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Κωστής Χατζηδάκης: Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο

ΔΕΘ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον υπάλληλο εταιρείας που βιντεοσκοπούσε παράνομα 68χρονη στην τουαλέτα εταιρείας

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Λαμπερή εμφάνιση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Τα πλάνα και οι παρουσίες στην εκδήλωση, δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Μπαμπινιώτης για Γκίλφοϊλ: Αυτός είναι ο τίτλος της, έτσι πρέπει να την αποκαλούμε