MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Δένδιας: Μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή υπενθυμίζουν τις τραγικές στιγμές που βίωσε ο ελληνικός λαός κατά τη ναζιστική Κατοχή, όπως και την ηρωική του Αντίσταση. Αποτελούν μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας. Αποτελούν, επίσης, κτήμα της ιστορικής μνήμης της πατρίδας μας και πρέπει να αποδοθούν στη Βουλή των Ελλήνων», τονίζει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο Βέλγιο αναμένεται να μεταβούν τις επόμενες ημέρες εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να διαπιστώσουν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν στιγμές από την εκτέλεση στην Καισαριανή των 200 Ελλήνων πατριωτών την Πρωτομαγιά του 1944.

Νίκος Δένδιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο πληροφοριακό σύστημα – Τι αλλάζει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Μαρινάκης για τις εικόνες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής: Να αποκτηθούν εφόσον είναι γνήσιες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Τέμπη: Εισαγγελική εντολή για εκταφή εννέα σορών από την σιδηροδρομική τραγωδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κακλαμάνης: Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ καταλαμβάνει πλέον ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη του τόπου

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Γιώργος Καπουτζίδης: Αντέδρασε on camera με την ερώτηση – “Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τουλάχιστον 28 νεκροί στο Σουδάν μετά από πλήγμα drone σε αγορά