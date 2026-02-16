Ν. Δένδιας: Μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

«Οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή υπενθυμίζουν τις τραγικές στιγμές που βίωσε ο ελληνικός λαός κατά τη ναζιστική Κατοχή, όπως και την ηρωική του Αντίσταση. Αποτελούν μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας. Αποτελούν, επίσης, κτήμα της ιστορικής μνήμης της πατρίδας μας και πρέπει να αποδοθούν στη Βουλή των Ελλήνων», τονίζει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αποτελούν μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας. Αποτελούν επίσης κτήμα της ιστορικής μνήμης της Πατρίδας μας και… — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 16, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως στο Βέλγιο αναμένεται να μεταβούν τις επόμενες ημέρες εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να διαπιστώσουν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν στιγμές από την εκτέλεση στην Καισαριανή των 200 Ελλήνων πατριωτών την Πρωτομαγιά του 1944.