Ν. Δένδιας για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προχώρησε σε δημόσια δήλωση μέσα από το κοινωνικό δίκτυο Χ, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία.

«Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία. Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς, κατέλυσε τις ελευθερίες και εκμαύλισε την έννοια του κράτους δικαίου» αναφέρει.

Νίκος Δένδιας

