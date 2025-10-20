MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη MED9: Oι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από το νότο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από το νότο και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα έχει την ικανότητα να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του μετά τη σύνοδο κορυφής MED9 στη Σλοβενία.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για την ευρωπαϊκή άμυνα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Όλοι μας συνηγορούμε υπέρ μίας οπτικής 360 μοιρών στην ευρωπαΐκή άμυνα και σε σχέση με τα καινούργια καινούργια έργα κοινού ενδιαφέροντος που θεωρούμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε ως ευρωπαΐκή ένωση, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από το νότο. Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ολότητα των ευρωπαϊκών συνόρων προστατεύεται απολύτως και υπάρχει και η ευρωπαΐκή ικανότητα να προστατεύει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη ειδικά εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα.

Όσον αφορά την ενέργεια, ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι «υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα είναι προς μία κοινή ευρωπαϊκή αγορά και ιδιαίτερα στη νοτιανατολική ευρώπη αντιμετωπίζουμε πιο υψηλές τιμές σε σχέση με τα άλλα κράτη». «Συνεπώς» είπε ο πρωθυπουργός «μία μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας μέσω μιας ολοκλήρωσης επενδύσεων και διασυνδέσεων θα είναι μια πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την κοινή ενέργεια και στρατηγική».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Σοκ στη Νότια Κορέα: Δασκάλα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για δολοφονία 8χρονης μαθήτριας με μαχαίρι

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Θανάσης Βισκαδουράκης: Κάνω ένα επάγγελμα που μου ήρθε κατά λάθος στη ζωή, δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, 27 άτομα αγνοούνται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί

LIFESTYLE 14 λεπτά πριν

Δημήτρης Πιατάς: Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω