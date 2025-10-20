Μητσοτάκης στη MED9: Oι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από το νότο

Οι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από το νότο και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα έχει την ικανότητα να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του μετά τη σύνοδο κορυφής MED9 στη Σλοβενία.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για την ευρωπαϊκή άμυνα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Όλοι μας συνηγορούμε υπέρ μίας οπτικής 360 μοιρών στην ευρωπαΐκή άμυνα και σε σχέση με τα καινούργια καινούργια έργα κοινού ενδιαφέροντος που θεωρούμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε ως ευρωπαΐκή ένωση, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από το νότο. Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ολότητα των ευρωπαϊκών συνόρων προστατεύεται απολύτως και υπάρχει και η ευρωπαΐκή ικανότητα να προστατεύει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη ειδικά εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα.

Όσον αφορά την ενέργεια, ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι «υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα είναι προς μία κοινή ευρωπαϊκή αγορά και ιδιαίτερα στη νοτιανατολική ευρώπη αντιμετωπίζουμε πιο υψηλές τιμές σε σχέση με τα άλλα κράτη». «Συνεπώς» είπε ο πρωθυπουργός «μία μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας μέσω μιας ολοκλήρωσης επενδύσεων και διασυνδέσεων θα είναι μια πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την κοινή ενέργεια και στρατηγική».