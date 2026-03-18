Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να οικοδομήσει αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις, ελάτε στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι ασφαλής χώρα

Στην ανάγκη της δημιουργίας αναχωμάτων από την Ευρώπη απέναντι στις αυξήσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στην επιστολική ψήφο, στην Ελλάδα ως ασφαλή χώρα αλλά και στη συμφωνία με την Αυστραλία για αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Νέος Κόσμος της Αυστραλίας.

Με αφορμή την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής, ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη, να οικοδομήσουμε εκείνα τα αναχώματα ώστε σε μια εποχή που οι κοινωνίες μας ούτως ή αλλιώς δοκιμάζονται, να μην επιβαρυνθούν και από πρόσθετες αυξήσεις, είτε μιλάμε για το ηλεκτρικό ρεύμα είτε μιλάμε για τα καύσιμα».

Όπως σημειώνει «η συζήτηση για το πώς η Ευρώπη η ίδια μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος ευθύνης στην άμυνά της, αυτό το οποίο αποκαλούμε «ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία», επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις».

«Άρα, να είστε σίγουροι ότι η συζήτηση και η “γέφυρα” μεταξύ της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και της ανάγκης αντιμετώπισης αυτής της βραχυχρόνιας ενεργειακής κρίσης θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με αφορμή ερώτηση για το αν είναι ασφαλές για τους Αυστραλούς να έρθουν στην Ελλάδα το προσεχές καλοκαίρι, ο πρωθυπουργός είναι κατηγορηματικός: «Να μην ανησυχούν. Να επισκεφθούν την Ελλάδα το καλοκαίρι. Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να είμαστε στην ευρύτερη, θα έλεγα, γεωγραφική περιοχή, να έχουμε εγγύτητα με τη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε και τις αποστάσεις ασφαλείας, τις γεωγραφικές αποστάσεις ασφαλείας από τη διακεκαυμένη ζώνη του Περσικού. Και βέβαια, εκτιμώ ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει υπάρξει και πλήρης εξομάλυνση και στις αεροπορικές μεταφορές, γιατί ξέρω ότι πολλοί Έλληνες της Αυστραλίας επιλέγουν να πετάνε στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τις αεροπορικές εταιερείς του Κόλπου».

Όσον αφορά, δε, την επιστολική ψήφο, ο πρωθυπουργός αρχικά επισημαίνει ότι «αρκετά κόμματα τελικά δεν στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και αυτό είναι κάτι το οποίο ας το λάβουν υπόψη και οι Έλληνες της Αυστραλίας, όταν θα προσέλθουν στην κάλπη» τονίζοντας, παράλληλα, ότι «το μείζον είναι ότι θα μπορεί ο κάθε πολίτης να επιλέξει, καταρχάς, αν θα ψηφίσει επιστολικά ή αν θα πάει, θα δημιουργήσουμε και εκλογικά τμήματα στα κατά τόπους προξενεία. Είναι μία πολύ σημαντική κατάκτηση για τη χώρα και, θα έλεγα, ένα άλμα πολιτικής ισότητας για τον απόδημο Ελληνισμό».

Επισήμανε, μάλιστα, ότι δεδομένου πως δεν ευοδώθηκε η βούληση της κυβέρνησης να υπάρχει εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού στις επόμενες εκλογές «και αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει, απλά θα γίνει από τις μεθεπόμενες εκλογές, δεν μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως», θα υπάρχει «όπως προβλέπει σήμερα η νομοθεσία, υποχρεωτική εκπροσώπηση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, στις πρώτες τρεις θέσεις, που για τη Νέα Δημοκρατία είναι εξ’ ορισμού θέσεις εκλόγιμες, ενός εκπροσώπου της ομογένειας».

Ειδικά για την Αυστραλία, τέλος, ανακοίνωσε «ότι πρακτικά έχουμε συμφωνήσει για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, μία χρόνια εκκρεμότητα με μία μικρή εξαίρεση μόνο για ζητήματα ναυτιλίας, τα οποία θα τα μεταθέσουμε σε απώτερο χρόνο».