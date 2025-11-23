Mε μεγάλη συμμετοχή διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

Με μεγάλη συμμετοχή σε όλη τη χώρα συνεχίζεται η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 19:00.