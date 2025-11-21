Μαρινάκης για απειλές από Ρωσία: “Δεν θα πάρουμε την άδεια της κας Ζαχάροβα”

Ευθεία απάντηση στην προκλητική δήλωση που έκανε χθες η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα αναφορικά με όσα συμφώνησε η Ελλάδα με την Ουκρανία έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ως προς την κα Ζαχάροβα δεν θα πάρουμε την άδειά της. Κάποιες οργισμένες δηλώσεις κάποιων άλλων στους οποίους είναι απέναντι η Δύση δείχνουν ότι κάνουμε καλά την δουλειά μας. Η θέση μας με τον αμυνόμενο, την Ουκρανία και με την Ευρώπη μπορεί να ενοχλεί κάποιους αλλά δεν θα την αλλάξουμε. Δυο κυρίαρχα κράτη θα κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας έτσι στην εκπρόσωπο του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.