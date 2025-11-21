MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για απειλές από Ρωσία: “Δεν θα πάρουμε την άδεια της κας Ζαχάροβα”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ευθεία απάντηση στην προκλητική δήλωση που έκανε χθες η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα αναφορικά με όσα συμφώνησε η Ελλάδα με την Ουκρανία έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ως προς την κα Ζαχάροβα δεν θα πάρουμε την άδειά της. Κάποιες οργισμένες δηλώσεις κάποιων άλλων στους οποίους είναι απέναντι η Δύση δείχνουν ότι κάνουμε καλά την δουλειά μας. Η θέση μας με τον αμυνόμενο, την Ουκρανία και με την Ευρώπη μπορεί να ενοχλεί κάποιους αλλά δεν θα την αλλάξουμε. Δυο κυρίαρχα κράτη θα κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας έτσι στην εκπρόσωπο του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 45χρονου για σειρά διακεκριμένων κλοπών στο κέντρο

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος: “Είμαι ο τραγουδιστής των χωρισμένων” – Τα τραγούδια που απέρριψε και έγιναν επιτυχίες

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Βάνα Μπάρμπα σε Σοφία Μουτίδου: “Θα φύγω σαν τον Απόστολο Γκλέτσο, γιατί τα κάνεις αυτά;”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα σε κόμβο του Περιφερειακού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χανιά: Ξεβράστηκε σορός άνδρα στην παραλία Ανύδρων – Εξετάζεται αν είναι από το ναυάγιο της Γαύδου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

“Σφύριξαν φάουλ εδώ!” – Η έντονη διαμαρτυρία του Σρέντερ για το ΠΑΟΚ-Μπράουνσβαϊγκ