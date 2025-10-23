Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης τα σενάρια ανασχηματισμού.

«Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, ερωτηθείς για τα «καρδιά» του Άδωνι Γεωργιάδη στον Νίκο Δένδια, με επίκεντρο την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Αν και ο ανασχηματισμός, όπως είπε, είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού, ο ίδιος διέψευσε τα σενάρια.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η ΚΟ της ΝΔ υπερψήφισε την τροπολογία για το μνημείο και απέδειξε «ότι είναι η πιο αρραγής των τελευταίων ετών και μάλιστα δεύτερης θητείας».

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει ζήτημα με τον κ. Δένδια, που δεν τοποθετήθηκε στη βουλή για την τροπολογία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι το περιεχόμενό της «υποστηρίχτηκε από τον κ. Φλωρίδη, έναν εκ των υπουργών που τη συνυπογράφουν, καθώς υπήρχε πλαίσιο κυρώσεων».

«Ζητήθηκε από όλους να την υπογράψουν, την υπέγραψαν όλοι, συμφώνησαν όλοι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το μείζον είναι βραχυπρόθεσμα και στο εξής η αστυνομία με τον επαγγελματισμό που διαθέτει και την αποτελεσματικότητά της είναι να διασφαλίσει την εφαρμογή της τροπολογίας και μεσομακροπρόθεσμα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αναδείξει, σύμφωνα με τις προτάσεις και τις ιδέες του το μνημείο», ανέφερε.

Επίσης, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ. «Έχει πέσει θύμα της χυδαίας ρητορικής της πάλαι ποτέ κάτω πλατείας και δια του προέδρου του βρέθηκε στη λάθος πλευράς της Ιστορίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κ. Βελόπουλο και τους υπόλοιπους. Δεν είναι η πρώτη φορά», είπε, και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει πάρει έναν άλλο δρόμο. Ένα κόμμα που πριν δέκα χρόνια στοχοποιήθηκε αδίκως γιατί δεν έπεσε στην παγίδα του λαϊκισμού και που με τη ΝΔ κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Δέκα χρόνια μετά, αποφάσισε σε κάποιες περιπτώσεις να συνταχθεί με εκείνους που το είχαν στοχοποιήσει».