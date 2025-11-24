Κουτσούμπας στην παρουσίαση του βιβλίου της Σωτηρίας Μαραγκοζάκη: “Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος”

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας απηύθυνε το βράδυ της Δευτέρας χαιρετισμό στην παρουσίαση του βιβλίου της Σωτηρίας Μαραγκοζάκη “‘Ασπρος σκύλος, μαύρος σκύλος” από τις εκδόσεις “Ειρήνη”, στο οποίο η συγγραφέας καταγράφει τη ζωή του Νίκου Βαβούδη.

«Αν κάτι χαρακτηρίζει την ζωή του Νίκου Βαβούδη, είναι η απόλυτη αφοσίωσή του στον λαϊκό αγώνα, παρακάμπτοντας τις απαγορεύσεις, τους διωγμούς που επέβαλαν τα καπιταλιστικά κράτη στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ο Νίκος Βαβούδης έτρεξε όπου τον κάλεσε το καθήκον, όπου τον χρειάστηκε η υπόθεση της πάλης για τα συμφέροντα των εργαζομένων, για την αλλαγή της κοινωνίας, για την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Αφιέρωσε την ζωή του δίχως να λογαριάζει χρόνο, κόπο, πόνο.

Η ζωή αυτού του στελέχους του ΚΚΕ, της Κομμουνιστικής Διεθνούς και των Διεθνών Ταξιαρχιών, βρήκε τη θέση της και στο χώρο της λογοτεχνίας, μέσα από το ταλέντο της αγαπημένης μας Σωτηρίας. Η ζωή του πράγματι είναι μυθιστορηματική» ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Δ. Κουτσούμπας μιλώντας, στη συνέχεια, για τη ζωή του Ν. Βαβούδη.

«Ο Νίκος Βαβούδης γεννήθηκε στη Ρωσία. Ο πατέρας του καταγόταν από το Μανταμάδο της Λέσβου και η μάνα του ήταν Ρωσίδα. Μικρός ήρθε στο Μανταμάδο και όταν ενηλικιώθηκε πήγε στον Πειραιά όπου έγινε μέλος του ΚΚΕ και δούλεψε στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Το επάγγελμά του ήταν βυρσοδέψης. Εκλέχτηκε γραμματέας του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Για τη δράση του συνελήφθη και βασανίστηκε απάνθρωπα, φυλακίστηκε στις φυλακές της Αίγινας απ’ όπου δραπέτευσε το 1934 και κατέφυγε στη Σοβιετική Ένωση.

Ο Βαβούδης πήρε μέρος στον Εμφύλιο Πόλεμο της Ισπανίας ως αξιωματικός του Βαλκανικού Τάγματος “Ντιμιτρόφ” των Διεθνών Ταξιαρχιών, στο πλευρό του Δημοκρατικού Στρατού Ισπανίας. Μετά από την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ισπανίας ο Βαβούδης επέστρεψε στη Σοβιετική Ένωση. Συμμετείχε σε αποστολές στη Γιουγκοσλαβία, παίρνοντας μέρος στον αγώνα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού ενάντια στη ναζιστική κατοχή.

Το 1944 ήρθε στην Ελλάδα ως μέλος της σοβιετικής αποστολής που είχε επικεφαλής τον συνταγματάρχη Ποπόφ. Παρέμεινε παράνομος στη διάρκεια του αγώνα του ΔΣΕ και μετά από τη λήξη του, αναλαμβάνοντας διάφορες κομματικές αποστολές. Ο Νίκος Βαβούδης δούλεψε στον μηχανισμό των παράνομων Οργανώσεων του ΚΚΕ στην Αθήνα ως ασυρματιστής, για χρόνια πέρασε την ζωή του σε κρύπτες, εξασφαλίζοντας την επικοινωνία με την έδρα της ΚΕ που βρισκόταν εκτός Ελλάδας».

«Φυσικά τίποτα το παράνομο δεν έκανε. Υπεράσπιζε τη νομιμότητα της λαϊκής πάλης» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, «σε συνθήκες απαγορεύσεων ύπαρξης του ΚΚΕ και άλλων λαϊκών οργανώσεων από το κράτος, αξιόπιστη επικοινωνία μόνο παράνομα μπορούσε να υπάρχει. Το ίδιο και οι μετακινήσεις στελεχών, το ίδιο και η αλήθεια, μόνο με παράνομα έντυπα μπορούσε να διαδίδεται. Καταλαβαίνουμε τι ευθύνη είχε ο Βαβούδης στον μηχανισμό υποστήριξης όλης αυτής της δράσης».

«Το Νοέμβρη του 1951 δυνάμεις της Ασφάλειας και του στρατού με επικεφαλής τον υπουργό Εσωτερικών Ρέντη, εισέβαλαν στο σπίτι της Λυκούργου 39 στην Καλλιθέα, όπου έμενε η οικογένεια του Νίκου Καλούμενου, παράνομου στελέχους του ΚΚΕ. Εκεί, σε διαμορφωμένη κρύπτη, βρισκόταν και ο Νίκος Βαβούδης. Σύμφωνα με μαρτυρία αλλά και με δημοσιεύματα στον Τύπο, ο Βαβούδης αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι για να μην πέσει στα χέρια της Ασφάλειας ζωντανός. Λίγο πριν φώναξε: “Εμένα ζωντανό δε θα με βάλουνε αυτοί στο χέρι. Δε θα με πιάσουνε.”

Προηγουμένως έκαψε έγγραφα που βρίσκονταν στην κρύπτη. Εξέπνευσε την επόμενη μέρα στο νοσοκομείο “Αγία Όλγα” της Νέας Ιωνίας, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Το τότε ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μέσω του Ρ/Σ “Ελεύθερη Ελλάδα”, υποστήριξε ότι ο Ν. Βαβούδης δεν σκοτώθηκε αλλά φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες!!!

Η απαράδεκτη αυτή κατηγορία κατά του Ν. Βαβούδη δεν τεκμηριώνεται σε καμία απόφαση του κόμματος ή σε άλλα κομματικά ντοκουμέντα» επισήμανε ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφέρθηκε, στη συνέχεια, εκτενώς στους λόγους για τους οποίους διαμορφώθηκε λανθασμένη εκτίμηση για τον Ν. Βαβούδη, καθώς και για άλλα στελέχη του κόμματος που δούλευαν στον παράνομο μηχανισμό και επισήμανε ότι «η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ το 2011 για το Δοκίμιο της Ιστορίας, αναγνώρισε την ηρωική ιστορία του Ν. Βαβούδη στο ΚΚΕ και στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα και αποφάσισε την πλήρη αποκατάστασή του».

«Ο Νίκος Βαβούδης είναι ένας από τη στρατιά ηρώων που διαπαιδαγώγησε το ΚΚΕ, το παράδειγμά του, η μυθιστορηματική ζωή του δείχνουν πως τον άνθρωπο που εμπνέεται από μεγάλα ιδανικά, από πίστη στις δυνάμεις του λαού και στο δίκιο του, “κανείς δεν μπορεί να τον βάλει στο χέρι”, όπως ήταν τα τελευταία του λόγια» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι το ιστορικό μυθιστόρημα της Σωτηρίας Μαραγκοζάκη «είναι ένα βιβλίο που μπορεί να διαπαιδαγωγήσει, κυρίως να τονώσει το ενδιαφέρον όλων μας, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, για την πραγματική αξιοθαύμαστη αγωνιστική ιστορία και πορεία του λαού μας».

«Και απ’ την ιστορία αγωνιστών, όπως ο Νίκος Βαβούδης, εμείς αντλούμε την αισιοδοξία μας πως μέσα από τις δυσκολίες, ακόμα και τις ήττες του παρελθόντος, προσμένουμε το ξημέρωμα, αφού το πιο βαθύ σκοτάδι έρχεται πριν φανεί η πρώτη αχτίδα του ήλιου.

Γιατί, όπως έλεγε κι ο Τσε, “αξίζει, φίλε μου, να υπάρχεις για ένα όνειρο κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει”.

Κι όπως ανέφερε ο Όσκαρ Ουάιλντ, “πρέπει πάντα να στοχεύεις το φεγγάρι γιατί ακόμα κι αν αποτύχεις, προσγειώνεσαι στ’ αστέρια”» είπε, καταλήγοντας ο Δ. Κουτσούμπας.