Κουτσούμπας: Να είμαστε προετοιμασμένοι, έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας στις μέρες της θύελλας που είναι μπροστά

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε αποψινή του ομιλία στο Περιστέρι επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η εν εξελίξει προσυνεδριακή διαδικασία για το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ «επιβεβαιώνει τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας και δράσης μας».

«Το Κόμμα, που όλη η λειτουργία του, η κατάσταση των δυνάμεών του, πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το πρόγραμμα και το καταστατικό του, να είναι πραγματικά “κόμμα παντός καιρού”, “κόμμα έτοιμο για όλα”. Έχουμε επίγνωση ότι χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι, έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας σε οποιεσδήποτε συνθήκες γιατί διαβλέπουμε ότι οι μέρες της θύελλας είναι μπροστά μας» υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια «οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα εγκυμονούν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους κλιμάκωσης και γενίκευσης».

«Την ίδια στιγμή οι αστικές τάξεις και οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις τους, όπως είναι η ΕΕ των λόμπι και της διαφθοράς, στρέφονται στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, “ράβοντας κοστούμι” στους λαούς με σκληρά αντεργατικά μέτρα και δραματικές περικοπές σε κοινωνικές παροχές».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «δεν περνάει μέρα χωρίς πολεμικό ανακοινωθέν» και επισήμανε:

«”Ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι”, λένε σοσιαλδημοκράτες και δεξιοί που συγκυβερνούν στη Γερμανία. “Πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα πολέμου”, λέει ο Έλληνας υπουργός ‘Αμυνας, ο κ. Δένδιας, προβληματισμένος προφανώς από το γεγονός ότι ο λαός δεν “τσιμπάει” τόσο εύκολα στην προπαγάνδα τους και καμία επιθυμία δεν έχει να θυσιάσει τα παιδιά του για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του, αυτά που παραπλανητικά βαφτίζουν ως “εθνικό συμφέρον”».

Χαρακτήρισε «ακόμα πιο παραπλανητικό» το αφήγημα ότι «θα επωφεληθεί ο λαός, οι εργατικές λαϊκές οικογένειες από τη μετατροπή της χώρας σε “κόμβο” των αμερικανικών συμφερόντων, ενεργειακών και άλλων» προσθέτοντας ότι εκείνοι που θα κερδίσουν πολλά «είναι οι Έλληνες εφοπλιστές με τη διαμετακόμιση του πανάκριβου LNG, με την παράδοση του υποθαλάσσιου φυσικού της πλούτου στο Ιόνιο, στα εγχώρια και ξένα μονοπώλια, με τη μετατροπή της Ελευσίνας σε πεδίο οικονομικής και στρατιωτικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της κινεζικής COSCO που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στον Πειραιά».

«Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της κινεζικής πρεσβείας, αλλά και οι δηλώσεις της Ζαχάροβα που στοχοποιούν τη χώρα μας, αποδεικνύουν τελικά ότι η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, σε συνθήκες ενεργειακού πολέμου μόνο ασφάλεια και ευημερία δεν προμηνύουν για τον λαό μας. Κι αυτοί που δήθεν τώρα πουλάνε προστασία στον λαό μας είναι οι ίδιοι που σπέρνουν τον όλεθρο στους λαούς για να προστατέψουν τα δικά τους συμφέροντα, όπως στην Ουκρανία, στη Συρία, στη Λιβύη.» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφέρθηκε στα «παραμύθια που έχει ακούσει ο λαός μας επί 20 χρόνια απ’ όλες τις κυβερνήσεις» για ενεργειακή αυτάρκεια και φθηνότερα τιμολόγια, προσθέτοντας «το ίδιο θα συμβεί και τώρα με τα νέα κυβερνητικά παραμύθια, που έχουν την απόλυτη στήριξη, είτε με δηλώσεις είτε δια τής σιωπής, όλων των κομμάτων του συστήματος, του ευρωατλαντισμού, της βολικής αντιπολίτευσης, των αστικών ΜΜΕ, ακόμα και όσων έχουν σηκώσει σε άλλα θέματα αντιπολιτευτική παντιέρα».

«Πήραν όμως όλοι τους την πρώτη απάντηση από το μεγάλο ποτάμι λαού και νεολαίας, που κάτω από τις κόκκινες σημαίες πορεύτηκε προς την πρεσβεία των ΗΠΑ για την 52η επέτειο του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου που συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης του ΚΚΕ που μετρά πλέον 107 χρόνια ζωής και δράσης πάντα στο πλευρό του λαού» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Πρέπει να ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία και για τη νέα Πρέσβη, που έχει έρθει πολύ δραστήρια και γκλαμουράτη να προωθήσει τις διάφορες business τους. Καλό είναι να γνωρίζει ότι εδώ υπάρχει ένας λαός που δε συμβιβάζεται, υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να ζήσει ο λαός όπως του αξίζει, κάνοντας ο ίδιος κουμάντο στον τόπο του».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «είναι πολλοί, οι περισσότεροι που αγανακτούν για την κυβερνητική πολιτική, που θέλουν να δουν τα πράγματα να αλλάζουν ριζικά για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, για όλον τον λαό, για την πατρίδα μας».

Σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός με «το δικό του γνωστό μοτίβο, δεν μπορεί να αρνηθεί τα τεράστια λαϊκά προβλήματα, γι’ αυτό και τα αποδίδει συνήθως σε “εξωγενείς” παράγοντες, λέει ότι δεν υπάρχουν “μαγικές λύσεις” για αυτά και χαρακτηρίζει οτιδήποτε, πέρα από τα ψίχουλα που δίνει κάθε τόσο, ως “μη ρεαλιστικό”».

«Η διαφορά όμως ανάμεσα στον κυβερνητικό “ρεαλισμό” και τις “μαγικές λύσεις” βρίσκεται στις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, στις κατευθύνσεις της ΕΕ» είπε και αναφέροντας σειρά παραδειγμάτων συμφωνίας της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων με, σημειώνοντας με σειρά παραδειγμάτων ότι εξαιτίας αυτών των στρατηγικών επιλογών «δεν υπάρχει “δημοσιονομικός χώρος” για τις λαϊκές ανάγκες» .

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι απέναντι σε αυτές τις στρατηγικές επιλογές «η πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την πολιτική της είναι ο λαός με τους αγώνες του, τη συμμαχία του, το κίνημά του και το ΚΚΕ που βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή» και πρόσθεσε στη συνέχεια:

«Γι’ αυτό λυσσάνε διάφοροι σεσημασμένοι γραφικοί φασίστες και φτάνουν στο σημείο να επιχειρούν την πολιτική δίωξη του ΚΚΕ με ανυπόστατες κατηγορίες για τα οικονομικά του. Και βρίσκονται μάλιστα εισαγγελείς που διαβιβάζουν τις μηνύσεις τους στη Βουλή, αντί να τις πετάξουν κατευθείαν στα σκουπίδια.

Παίρνουν όμως την απάντησή τους και από την επιτυχία που σημειώνει ως τώρα η μάχη της οικονομικής εξόρμησης προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου μας. Γιατί ο λαός, οι μεροκαματιάρηδες, ξέρουν από πρώτο χέρι από ποιους ενισχύεται το ΚΚΕ. Ξέρουν ότι καμία σχέση δεν έχει με όλη αυτή τη σαπίλα που βλέπουμε να αναβλύζει με τα διάφορα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η κυβέρνηση και άλλα κόμματα του συστήματος».

Είπε ότι «πραγματική αντιπολίτευση δεν είναι τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, ούτε τα διάφορα μονοπρόσωπα κόμματα που το παίζουν δήθεν και αντισυστημικά, του Βελόπουλου και της Κωνσταντοπούλου» γιατί «όλοι αυτοί έχουν υπηρετήσει και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση τα ίδια αυτά βάθρα της πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και είναι απολύτως δεσμευμένοι σε αυτά και σήμερα θέλουν να κλέψουν τις ψήφους του ελληνικού λαού για να συνεχίσουν την ίδια πολιτική, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα τη λαϊκή δυσαρέσκεια για λογαριασμό του συστήματος».

Τονίζοντας ότι ο λαός «δεν έχει περιθώριο για άλλο χαμένο χρόνο και νέες απογοητεύσεις» κάλεσε σε ενίσχυση των αγώνων του, ανατροπή του αρνητικού συσχετισμού στο κίνημα και συμπόρευση με το ΚΚΕ «σε κάθε μάχη που έχουμε μπροστά μας».

«Με επίγνωση ότι οι μεγάλες στιγμές που προσδοκούμε είναι μπροστά μας, καθώς γεννιούνται αντικειμενικά μέσα από τις αντιφάσεις και τους τριγμούς του συστήματος, με ακλόνητη πίστη ότι η σημερινή βαρβαρότητα δεν είναι αιώνια, όπως δεν ήταν καμία βαρβαρότητα στην ιστορία, με την βεβαιότητα ότι η διέξοδος για τον λαό βρίσκεται μονάχα στην ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού, με τον ίδιο τον λαό πραγματικά στην εξουσία, εντείνουμε όλοι και όλες από σήμερα την προσπάθεια για να χτίσουμε ένα “ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον Σοσιαλισμό”» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.