Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Ιωακείμ Γρυσπολάκη για τα Βορίζια και την οπλοκατοχή στην Κρήτη: “Όταν το θράσος και η εχθροπάθεια δεν έχουν όρια”

Μετωπική σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στον διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Ιωακείμ Γρυσπολάκη και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια και την παράνομη οπλοκατοχή στην Κρήτη.

Ο Ιωακείμ Γρυσπολάκης επέκρινε μέσω Facebook τη δήλωση που έκανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Ηράκλειο αναφορικά με το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, κατηγορώντας τον ως «υποκριτή»: «Δεν δέχομαι μία τραγωδία να γίνεται reality show και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης».

Τάδε έφη Νίκος Ανδρουλάκης λίγα μέτρα από το γραφείο μου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Λυπούμαι, που δεν ήμουν παρών, ώστε να του πω πόσο υποκριτής είναι, όταν μέχρι χθες ανακάλυπτε ξυλόλιο, χαμένα βαγόνια, μπαζώματα, και από το βήμα της Βουλής μιλούσε για κυβέρνηση εγκληματιών και γαλάζια συμμορία.

Ντροπή στον αναιδή πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Ένας άνθρωπος του πολιτισμού και μάλιστα επικεφαλής ενός εμβληματικού μουσείου, οφείλει να προάγει τον διάλογο και τη σύνθεση, όχι να τροφοδοτεί τη διχόνοια», σχολιάζουν ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού Νάγια Γρηγοράκου, σχετικά με ανάρτηση του προέδρου Δ.Σ. του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναφορικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση τους με τίτλο: «Όταν το θράσος και η εχθροπάθεια δεν έχουν όρια» αναφέρεται:

«Ο διορισμένος από την Υπουργό Πολιτισμού πρόεδρος Δ.Σ. του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Ιωακείμ Γρυσπολάκης, το μόνο που βρήκε να πει για την πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής που έγινε σήμερα στο Ηράκλειο, ήταν να κάνει μια αποκρουστική ανάρτηση.

Ένας άνθρωπος του πολιτισμού και μάλιστα επικεφαλής ενός εμβληματικού μουσείου, οφείλει να προάγει τον διάλογο και τη σύνθεση, όχι να τροφοδοτεί τη διχόνοια.

Η σιωπή του για την τραγωδία και η επιθετικότητά του απέναντι σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης λένε πολλά για το πού επιλέγει να στέκεται (εκτός από το γραφείο του φυσικά).

Η Κρήτη χρειάζεται ανθρώπους που χτίζουν γέφυρες, όχι τείχη.

Ο πολιτισμός δεν είναι τίτλος, δεν είναι ρόλος για φωτογραφίες.

Είναι ευθύνη. Είναι στάση ζωής. Όταν τον επικαλείσαι, πρέπει πρώτος να τον υπηρετείς με σεβασμό, μέτρο και ανθρωπιά.».