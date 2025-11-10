MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Ιωακείμ Γρυσπολάκη για τα Βορίζια και την οπλοκατοχή στην Κρήτη: “Όταν το θράσος και η εχθροπάθεια δεν έχουν όρια”

|
THESTIVAL TEAM

Μετωπική σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στον διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Ιωακείμ Γρυσπολάκη και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια και την παράνομη οπλοκατοχή στην Κρήτη.

Ο Ιωακείμ Γρυσπολάκης επέκρινε μέσω Facebook τη δήλωση που έκανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Ηράκλειο αναφορικά με το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, κατηγορώντας τον ως «υποκριτή»: «Δεν δέχομαι μία τραγωδία να γίνεται reality show και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης».

Τάδε έφη Νίκος Ανδρουλάκης λίγα μέτρα από το γραφείο μου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Λυπούμαι, που δεν ήμουν παρών, ώστε να του πω πόσο υποκριτής είναι, όταν μέχρι χθες ανακάλυπτε ξυλόλιο, χαμένα βαγόνια, μπαζώματα, και από το βήμα της Βουλής μιλούσε για κυβέρνηση εγκληματιών και γαλάζια συμμορία.

Ντροπή στον αναιδή πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Ένας άνθρωπος του πολιτισμού και μάλιστα επικεφαλής ενός εμβληματικού μουσείου, οφείλει να προάγει τον διάλογο και τη σύνθεση, όχι να τροφοδοτεί τη διχόνοια», σχολιάζουν ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού Νάγια Γρηγοράκου, σχετικά με ανάρτηση του προέδρου Δ.Σ. του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναφορικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση τους με τίτλο: «Όταν το θράσος και η εχθροπάθεια δεν έχουν όρια» αναφέρεται:

«Ο διορισμένος από την Υπουργό Πολιτισμού πρόεδρος Δ.Σ. του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Ιωακείμ Γρυσπολάκης, το μόνο που βρήκε να πει για την πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής που έγινε σήμερα στο Ηράκλειο, ήταν να κάνει μια αποκρουστική ανάρτηση.

Ένας άνθρωπος του πολιτισμού και μάλιστα επικεφαλής ενός εμβληματικού μουσείου, οφείλει να προάγει τον διάλογο και τη σύνθεση, όχι να τροφοδοτεί τη διχόνοια.

Η σιωπή του για την τραγωδία και η επιθετικότητά του απέναντι σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης λένε πολλά για το πού επιλέγει να στέκεται (εκτός από το γραφείο του φυσικά).

Η Κρήτη χρειάζεται ανθρώπους που χτίζουν γέφυρες, όχι τείχη.

Ο πολιτισμός δεν είναι τίτλος, δεν είναι ρόλος για φωτογραφίες.

Είναι ευθύνη. Είναι στάση ζωής. Όταν τον επικαλείσαι, πρέπει πρώτος να τον υπηρετείς με σεβασμό, μέτρο και ανθρωπιά.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Ο Χάρης Λεμπιδάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού

ΠΑΙΔΕΙΑ 58 λεπτά πριν

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πιλοτικό πρόγραμμα χρηματικών βραβείων-υποτροφιών σε επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΔΙΕΘΝΗ 53 λεπτά πριν

Λίβανος: Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι ύστερα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

ΔΙΕΘΝΗ 48 λεπτά πριν

Μελόνι: Ήμασταν το μαύρο πρόβατο και τώρα μπορούμε να υποδείξουμε την πορεία πλεύσης στην Ευρώπη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 11 άτομα για ηχορύπανση από καταστήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τα συμπληρώματα διατροφής θέλουν προσοχή και…γιατρό τονίστηκε στην εκδήλωση του ΑΠΘ, “Superfoods & the Campus”